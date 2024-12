Hết ưu đãi 50% phí trước bạ, nhiều mẫu xe vẫn được giảm giá mạnh để kích cầu

Dù chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ đã hết hiệu lực từ 1/12/2024 nhưng các hãng xe vẫn mạnh tay giảm giá cho khách hàng mua xe với mức hỗ trợ tương tương từ 50-100% lệ phí trước bạ. Tháng 12 là tháng cuối cùng của năm và đây cũng là thời điểm quan trọng để các hãng xe thúc đẩy và duy trì đà tăng trưởng doanh số bán hàng đã đạt được trong tháng 11 vừa qua. Vì vậy, nhiều hãng đã quyết định duy trì chính sách kích cầu mua xe với mức tương đương giảm 50-100% lệ phí trước bạ. Mercedes-Benz S-Class nhận được mức ưu đãi lớn nhất, lên tới 300 triệu đồng từ thương hiệu hạng sang của Đức. Ảnh: Dailyxe Cụ thể, trong tháng 12, bốn mẫu xe hạng sang của thương hiệu Mercedes-Benz là S 450 4MATIC và S 450 4MATIC Luxury (VIN 2023), GLB 35 AMG 4MATIC và A 35 AMG 4MATIC (VIN 2022) sẽ được giảm giá đến 300 triệu, tương đương 50% lệ phí trước bạ. Dòng xe bán chạy của hãng là Mercedes-Benz GLC thế hệ mới (VIN 2023) đang có giá bán từ 2,299-2,839 tỷ đồng cũng được áp dụng giảm giá từ 50-80 triệu đồng, tùy phiên bản hoặc nhận gói bảo hiểm vật chất trị giá 60 triệu đồng nhưng không được quy đổi thành tiền mặt. Toyota Vios dù đang bán chạy nhưng vẫn được hãng xe Nhật Bản mạnh tay ưu đãi. Ảnh: Ngô Minh Với thương hiệu Toyota, nhiều mẫu xe cũng được giảm từ 50-100% lệ phí trước bạ. Cụ thể, Toyota Vios giảm 23-27 triệu đồng, Yaris Cross giảm 33-38 triệu đồng, Corolla Cross bản xăng giảm 41 triệu đồng, Avanza Premio từ 56-60 triệu và cao nhất là Veloz Cross từ 64-66 triệu đồng. Điều kiện được hưởng mức ưu đãi này là khách hàng cần hoàn tất thủ tục thanh toán 100% trước ngày 31/12. Tương tự như Toyota, Honda cũng duy trì chính sách giảm giá sau khi ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ của Chính phủ kết thúc. Theo đó, khách hàng mua các mẫu xe gồm Honda City, BR-V L và HR-V G được giảm tối đa lần lượt là 56,9 triệu đồng, 70,5 triệu đồng và 69,9 triệu đồng., tương ứng 50% lệ phí trước bạ (áp dụng theo mức 10%). Nhiều mẫu xe của Honda được hỗ trợ Bên cạnh đó, mẫu Honda CR-V được áp dụng giá bán chỉ hơn 900 triệu đồng nhưng với số lượng giới hạn. Hiện tại, giá khởi điểm của mẫu SUV cỡ C này là 1,029 tỷ đồng, cho thấy ưu đãi kể trên tương đương 100% lệ phí trước bạ. Còn Honda Accord trước đó được trừ tiền mặt 220 triệu đồng cũng đã tăng lên thành 250 triệu đồng, đưa mức giá thực tế của mẫu sedan cỡ D này chỉ còn 1,069 tỷ đồng. So với Toyota, Honda kéo dài thời gian ưu đãi cho đến thời điểm nghỉ lễ Tết Nguyên Đán (6/12/2024-28/1/2025). Hiện tượng doanh số Mitsubishi Xforce không được hãng xe Nhật Bản hỗ trợ giảm 50% lệ phí trước bạ. Ảnh: Võ Tâm Trong khi, khách hàng mua xe Mitsubishi cũng tiết kiệm được chi phí khi được hưởng 50% lệ phí trước bạ cùng quà tặng phụ kiện lên tới 20 triệu đồng với các dòng xe như Triton, Attrage (CVT và CVT Premium), Outlander, Xpander và Xpander Cross. Riêng mẫu xe Mitsubishi Xforce không còn được nhận 50% lệ phí trước bạ như tháng 11, thay vào đó là phiếu nhiên liệu có trị giá từ 10-25 triệu đồng tùy từng phiên bản. Skoda Kodiaq và Karoq đều được áp dụng chính sách giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: Tiến Dũng Với thương hiệu Skoda, hai mẫu xe Kodiaq và Karoq cũng được hãng kích cầu khi hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, đồng thời khách hàng còn được trừ thêm 30 triệu đồng tiền mặt trực tiếp vào giá xe (tùy từng phiên bản với số lượng giới hạn). Skoda Kodiaq hiện đang có giá bán từ 999 triệu đồng đến 1,089 tỷ đồng và Skoda Karoq có giá từ 1,189-1,409 tỷ đồng. Thương hiệu xe Mỹ Ford gây chú ý khi giảm giá 40 triệu đồng cho tất cả các phiên bản của Territory đưa giá khởi điểm của mẫu SUV cỡ C này xuống còn 759 triệu đồng, gần ngang với giá bán của mẫu xe bán chạy Mazda CX-5 (khởi điểm từ 749 triệu đồng). Bản cao cấp nhất của Ford Territory chỉ còn 889 triệu đồng, thấp hơn đối thủ Nhật Bản gần 100 triệu đồng (979 triệu đồng). Giá bán khởi điểm của Ford Territory đã tiệm cận với đối thủ Mazda CX-5. Ảnh: Ford Thăng Long Khách hàng mua các phiên bản của Ford Ranger sẽ giảm từ 21-39 triệu đồng, còn Ford Everest sẽ chỉ áp dụng giảm 54,95 triệu đồng với phiên bản Ambiente AT, tương đương 50% lệ phí trước bạ. Trong khi, mức giảm giá cao nhất (100 triệu đồng) chỉ áp dụng cho mẫu Ford Explorer, đưa giá niêm yết xuống còn 1,999 tỷ đồng.