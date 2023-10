Hậu quả khi uống quá nhiều nước

Thừa nước có thể dẫn đến các triệu chứng đáng lo ngại như mệt mỏi, lơ đễnh, mất phương hướng, nhức đầu, buồn nôn và thậm chí nôn mửa. Lý do để giải thích cho các triệu chứng trên rất đơn giản. Nước giúp loại bỏ natri có trong cơ thể, do đó, quá nhiều nước có thể gây mất cân bằng muối trong máu và do đó ảnh hưởng đến não. Các hiện tượng này thường xuyên xuất hiện ở các vận động viên uống quá một lượng nước lớn.

Tiến sĩ Young khuyên nên uống các loại nước tăng lực vì các loại nước này có chứa chất điện giải giúp tránh mất cân bằng muối. Nhưng quan trọng nhất vẫn là theo dõi các tín hiệu của cơ thể.