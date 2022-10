Hầu hết doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đang lỗ

“Hiện nay ở các cây xăng có tình trạng có cây xăng đổ được, có cây xăng không thể đổ được. Câu chuyện này sớm muộn cũng phải xảy ra, không phải do doanh nghiệp mà là do thị trường. Do đó, liên Bộ cần hỗ trợ doanh nghiệp để làm sao tính đúng tính đủ mặt bằng chi phí để doanh nghiệp sống được" - ông Phạm Văn Thoại đề xuất.

Là một trong 7 doanh nghiệp bị tạm giữ giấy phép trong 45 ngày, ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Công ty Xuyên Việt OIL, chia sẻ, sau 45 ngày tạm giữ giấy phép, việc đứt gãy nguồn cung cục bộ sẽ xảy ra.

Năm ngoái, Xuyên Việt OIL là doanh nghiệp đứng thứ hai về mức đóng thuế ở TP.HCM. Do đó, việc tạm giữ giấy phép gây thiệt hại rất lớn, khiến doanh nghiệp mất hết uy tín. Công ty đã giải trình rất kỹ với lực lượng quản lý thị trường về những khó khăn của việc tước giấy phép sẽ xảy ra đối với doanh nghiệp, kể cả trong việc vay vốn và ký kết các hợp đồng nước ngoài.

Các DN kiến nghị liên Bộ Công Thương - Tài chính về công thức tính giá cơ sở. Cần xem xét tính đúng, tính đủ các chi phí trong thời điểm hiện tại vào giá cơ sở để doanh nghiệp không bị lỗ, có điều kiện vay vốn để nhập hàng.

Không chỉ rà soát lại chi phí, ông Bùi Ngọc Bảo cũng đề nghị cần xem xét lại cho đúng việc định giá. Với việc định giá như hiện nay, vô hình chung đây vừa là giá sàn, vừa là giá trần. Doanh nghiệp chỉ được quyền bán buôn nhưng không được vượt giá cơ sở nhà nước đề ra.