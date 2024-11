Hàng trăm hồ sơ giao dịch nhà đất ở TP Hạ Long bị ‘tắc’

Hàng trăm hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính về đất đai của người dân tại TP Hạ Long (Quảng Ninh) đang trong tình trạng ách tắc khi chuyển qua cơ quan thuế để tính thuế, tính tiền sử dụng đất. Tính đến thời điểm này, Chi cục Thuế TP Hạ Long có trên 800 hồ sơ đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong tình trạng “treo”. Nguyên nhân chính là do Luật Đất đai (sửa đổi) đã có hiệu lực từ ngày 1/8/2024, nhưng đến nay, tỉnh Quảng Ninh chưa ban hành bảng giá đất điều chỉnh, dẫn đến một số vướng mắc trong thực tiễn. Từ ngày 1/8/2024 đến nay, nhiều hồ sơ chuyển nhượng nhà đất, chuyển mục đích sử dụng đất của người dân trên địa bàn TP Hạ Long mặc dù đã được Trung tâm Hành chính công thành phố tiếp nhận nhưng chưa thể trả kết quả giải quyết. Tất cả hồ sơ này đang ở tình trạng "treo" khi chuyển qua cơ quan thuế để tính thuế, tính tiền sử dụng đất. Anh Lý Hồng Nhân ở phường Yết Kiêu bức xúc khi “năm lần, bảy lượt” lên cơ quan hành chính công thành phố để lấy sổ đỏ nhưng 3 tháng nay vẫn chưa thể lấy vì hồ sơ của anh vẫn “ách tắc” ở cơ quan thuế. Anh Nhân cho biết, tích góp cả chục năm, vay mượn nội ngoại mới mua được mảnh đất. Đang tuổi xây được nhà nên anh quyết tâm dựng mái ấm. Nhưng 3 tháng nay anh không thể tiến hành khởi công vì đất không có sổ, không xin được giấy phép xây dựng. “Việc chậm trễ giao sổ đỏ gây rất nhiều rắc rối cho người dân. Chậm trễ thời điểm thích hợp để xây nhà, kéo dài sẽ bị đội giá vì biến động giá cả vật liệu ngày càng tăng cao...”, anh Nhân bức xúc bày tỏ. Không chỉ những trường hợp mua bán, chuyển nhượng đất đai mới cần bảng giá đất để tính thuế mà nhiều trường hợp cho tặng không mất phí thuế cũng bị “treo” hồ sơ hàng tháng trời. “Tôi làm thủ tục cho tặng vợ tôi mảnh đất đứng tên chung nhưng sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết lại bị tắc ở cơ quan thuế. Trong khi đó Luật Đất đai quy định việc cho tặng trong các thành viên gia đình sẽ không mất tiền thuế như chuyển nhượng mua bán”, anh Nguyễn Văn Hồng, phường Hồng Gai nói. Là địa phương có tốc độ đô thị phát triển nhất của tỉnh, TP Hạ Long mỗi ngày có nhiều giao dịch mua bán, chuyển mục đích sử dụng đất, bởi trước nhu cầu cần tiền để kinh doanh, nhu cầu chuyển nhượng, mua bán của người dân không thể dừng lại, thế nhưng hơn 3 tháng nay, kế hoạch của nhiều người dân đặt ra đang bị ảnh hưởng. Được biết, Luật Đất đai 2024 cho phép các địa phương được áp dụng bảng giá đất hiện hành tới ngày 1/1/2026, nhưng trên thực tế, nhiều địa phương cần ban hành bảng giá đất điều chỉnh. Bởi theo Luật Đất đai 2024, bảng giá đất không còn khung giá đất và hệ số điều chỉnh (hệ số K). Trong khi đó, hệ số K là hệ số dùng để tính giá đất cụ thể trên cơ sở giá đất phổ biến trên thị trường, điều kiện kinh tế - xã hội ở địa phương và bảng giá đất. Hệ số K do UBND cấp tỉnh ban hành. Trước đây, với bảng giá đất có mức giá thấp, nhưng các địa phương được nhân với hệ số K để tính ra các nghĩa vụ tài chính liên quan. Khi không còn hệ số K, nếu chỉ áp dụng bảng giá đất cũ thì dễ không phù hợp với thực tế, gây thất thu ngân sách. Hiện giá đất trong bảng giá đất do UBND tỉnh ban hành theo Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND không còn phù hợp với tình hình thực tế, có thể gây thất thu lớn cho ngân sách nhà nước. Để tránh tình trạng tồn đọng hồ sơ, khiếu nại của người nộp thuế, ảnh hưởng đến nhu cầu thực tế và quyền lợi hợp pháp của người dân, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định mới của Luật Đất đai, tỉnh Quảng Ninh cần sớm ban hành Quyết định điều chỉnh bảng giá đất và có hướng dẫn chỉ đạo việc áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật để cơ quan thuế kịp thời xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với thủ tục đăng ký biến động do chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Hoàng Dương