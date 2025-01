Hàng loạt ô tô được giảm giá trăm triệu ngay sát Tết

Để tiếp tục kích cầu thị trường đầu năm 2025 và cận Tết, nhiều hãng xe tiếp tục đưa ra các chương trình ưu đãi và khuyến mại sâu nhăm thu hút khách hàng. Các mẫu xe VF 7, VF 8 và VF 9 của VinFast Ngay đầu năm 2025, VinFast đã tiến hành điều chỉnh giá bán lẻ đề xuất đối với hàng loạt mẫu ô tô điện, điển hình là bộ 3 mẫu xe với mức giảm giá hàng trăm triệu đồng tùy phiên bản và áp dụng cho cả dịch vụ thuê pin hoặc mua đứt pin, đó là VF 7, VF 8 và VF 9. Trong đó, VinFast tiến hành giảm giá 90 - 200 triệu đồng của mẫu xe VF 7, dành cho cả 3 phiên bản Eco, Plus và Plus trần kính. Hiện giá xe theo dạng thuê pin đang từ 760 - 924 triệu đồng và mua đứt pin còn 854 - 1.024 triệu đồng. Mẫu crossover cỡ D VF 8 được điều chỉnh giảm giá từ 200 - 270 triệu đồng, giúp giá xe chỉ còn từ 970 - 1.299 tỷ đồng, và cuối cùng là VF 9 được điều chỉnh mạnh nhất vơi mức 209 - 448 triệu đồng giúp giá xe hiện còn 1,38 - 1,866 tỷ đồng. Bên cạnh ưu đãi giảm giá, tất cả các ô tô điện VinFast được áp dụng chương trình khuyến mại lớn chính là việc được gửi xe miễn phí tại các khu vực thuộc hệ sinh thái Vingroup và sạc điện miễn phí tại các trụ sạc điện V-Green. BMW tung ưu đãi hơn 300 triệu đồng Thaco vừa thông báo chương trình ưu đãi dành cho một số mẫu xe BMW có giá bán cao và đối tượng khách hàng khá đặc thù. Theo đó, bộ đôi 430i Gran Coupe và 530i M Sport được ưu đãi 100% lệ phí trước bạ với giá trị tới gần 300 triệu đồng. Một số mẫu xe nhập khẩu khác như BMW X4, BMW Z4 và BMW 430i Convertible cũng nhận được ưu đãi tương đương 50% lệ phí trước bạ. Cùng với đó, các mẫu xe điện BMW như iX3 và BMW i4 cũng được ưu đãi tương đương 10% giá trị xe. Cụ thể, BMW iX3 có giá trị ưu đãi tới 350 triệu đồng và giá bán sau ưu đãi từ 3,144 tỷ đồng trng khi BMW i4 nhận giá trị ưu đãi 380 triệu đồng và giá bán sau ưu đãi từ 3,374 tỷ đồng. Honda Accord tiếp tục được giảm giá 250 triệu đồng Liên tiếp nhiều tháng gần đây, Honda Việt Nam đều tiến hành ưu đãi hỗ trợ tiền mặt dành cho mẫu sedan Accord, tương đương với mức giảm giá 250 triệu đồng, hiện giá bán chính thức của xe chỉ còn 1,069 tỷ đồng, nhằm phù hợp để cạnh tranh với nhiều đối thủ đang có giá bán thấp hiên nay. Tuy nhiên, doanh số của Honda Accord vẫn lẹt đẹt với chỉ 91 xe bán ra trong năm 2024, xếp cuối cùng trong phân khúc sedan cỡ D. Hiện xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và bán ra với 1 phiên bản duy nhất có giá 1,319 tỷ đồng (màu Trắng Ngọc đắt hơn 10 triệu đồng). Bộ đôi Skoda Karoq và Kodiaq được ưu đãi 100% lệ phí trước bạ Trong tháng 1/2025, Skoda Việt Nam tiến hành ưu đãi lớn dành cho hai mẫu xe Karoq và Kodiaq, cụ thể gồm: Tặng 100% Lệ phí trước bạ, Lì xì Phát lộc lên tới 86 triệu đồng (các phiên bản xe nhất định, số lượng giới hạn), bộ phụ kiện nâng cấp chính hãng nhập khẩu trực tiếp từ Châu Âu, gói bảo hành 5 năm hoặc 150.000 km và miễn phí bảo dưỡng 1 năm hoặc 15.000 km. Ưu đãi lớn nhất chính là 100% lệ phí trước bạ cho xe, hiện Karoq có giá bán 999 - 1.089 triệu đồng, tương đương với giá trị ưu đãi đạt 100 - 130 triệu đồng, trong khi Kodiaq có giá bán 1,189 - 1,409 tỷ đồng nên khách hàng được hưởng giá trị 119 - 169 triệu đồng. Subaru giảm giá tới 220 triệu đồng cho Forester Ngay đầu năm 2025, Subaru Forester đã được nhận ưu đãi giảm giá nhưng tăng cường cho phiên bản giá rẻ với bản 2.0i-L giảm150 triệu đồng xuống còn 819 triệu đồng, 2.0i-L EyeSight và 2.0i-S EyeSight được giảm đồng loạt với mức 220 triệu đồng, xuống còn lần lượt 879 và 979 triệu đồng. Mẫu crossover này dự kiến sẽ được chuyển nguồn cung cấp sang Nhật Bản thay vì Thái Lan trong thời gian tới nên đây sẽ là cơ hội cuối cùng để xe có giá bán rẻ. Trong khi đó, Subaru Crosstrek vừa được ra mắt thị trường Việt Nam tiếp tục được giảm giá 99 triệu đồng cho cả hai phiên bản. Ford Explorer được giảm giá 100 triệu đồng Trong tháng 1/2025, Ford Explorer đang được Ford giảm giá bán trực tiếp 100 triệu đồng cho tất cả các tùy chọn màu, giá bán hiện còn 1,999 tỷ đồng. Đây là mức giá thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây của mẫu crossover cỡ lớn này. Do được mang về từ Mỹ nên Ford Explorer đang phải chịu thuế nhập khẩu khá cao, điều này ảnh hưởng lớn đến giá bán. Trong khi đó, đối thủ lớn của xe là Hyundai Palisade được lắp ráp trong nước nên có giá bán thấp hơn hàng trăm triệu đồng.