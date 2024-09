Hàng loạt mẫu ô tô rớt doanh số, điều gì đang xảy ra?

Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) vừa có báo cáo kết quả kinh doanh của các thành viên với 25.196 xe được bán ra trong tháng 8-2024 Kết quả này giảm 13% so với tháng 7-2024 nhưng tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo VAMA, doanh số tháng 8-2024 của nhiều hãng xe chưa đạt như kỳ vọng là do thời điểm này Chính phủ chưa chấp thuận giảm lệ phí trước bạ. Tuy nhiên, từ ngày 1-9, việc Chính phủ chấp thuận giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô lắp ráp trong nước, cùng với nỗ lực kích cầu của các doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ giúp thị trường ô tô sôi động hơn.

Mẫu xe Xforce đứng đầu doanh số 2 tháng liên tiếp VAMA cho hay mẫu xe có doanh số dẫn đầu 2 tháng liên tục vừa qua tiếp tục là chiếc SUV Xforce của Mitsubishi, với 2.504 chiếc được bán ra trong tháng 8 (tháng 7, mẫu xe này cũng dẫn đầu với 1.748 chiếc). Đứng thứ 2 về doanh số là loại xe bán tải Ford Ranger với 1.274 chiếc, tương đương doanh số tháng 7. Các mẫu xe có doanh số hơn 1.000 chiếc gồm: Mazda CX-5 đạt 1.070 chiếc, Toyota Vios 1.010 chiếc, Mitsubishi Xpander 1.003 chiếc. Tháng 8 cũng chứng kiến nhiều mẫu xe bán chạy bị giảm doanh số đáng kể, như Toyota Yaris Cross có 1.278 xe được bán ra trong tháng 7, sang tháng 8 chỉ còn 807 chiếc. Hãng Toyota còn có nhiều mẫu có doanh số giảm mạnh, như Vios giảm 735, còn 1.010 chiếc; Toyota Veloz giảm 228, còn 538 chiếc; Toyota City chỉ bán được 421 xe, giảm đến 323 chiếc. Hãng Ford cũng có mẫu xe Ford Territory giảm 161 chiếc, còn 576 chiếc. Những mẫu xe thường xuyên có doanh số thấp nhất thì trong tháng 8 cũng giảm đáng kể. Cụ thể, mẫu Honda Accord chỉ bán được 3 chiếc, giảm 3 xe so với tháng 7. Suzuki XL7 giảm đến 7 chiếc, còn 13 xe được bán ra trong tháng 8. Toyota có mẫu Alphard bán 18 chiếc trong tháng 7, sang tháng 8 chỉ được 9 chiếc... Danh mục thống kế doanh số của VAMA dành cho hãng Kia cũng không còn sự hiện diện của mẫu xe cỡ nhỏ là Kia Morning. Hai mẫu xe cỡ A còn lại cũng có doanh số khiêm tốn: Toyota Wigo bán được 200 chiếc; Hyundai i10 bán được 310 chiếc - giảm mạnh 90 chiếc so với tháng 7.