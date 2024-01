Hàng chục trẻ tại TP.HCM phải nghỉ học chưa rõ nguyên nhân

Theo đó, buổi làm việc gồm Ban giám hiệu nhà trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Thủ Đức, Phòng Y tế TP Thủ Đức, Công an TP Thủ Đức, y tế và UBND phường An Phú... “Việc các con bị đau bụng, sốt chưa phải lý do là thực phẩm từ bữa ăn nhà trường ngày 15/1/2024”, biên bản ghi. Nhà trường và Hội cha mẹ phụ huynh cũng đề nghị phụ huynh theo dõi và báo lại tình hình sức khỏe các con. Đồng thời, đề nghị không mua đồ ăn, thức uống bán hàng rong trước cổng trường để đảm bảo an toàn cho trẻ.

(Nguồn: Vietnamnet)