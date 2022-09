Hàng chục người được giải cứu khỏi các casino Campuchia, trả về Việt Nam

Trước đó, khoảng 9h45 ngày 18/8, Chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) đóng tại khóm Tân Khánh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang phát hiện 40 người, gồm 35 nam và 5 nữ từ Casino Rich World (Campuchia) bơi qua sông Bình Ghi, nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý ban đầu, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên đã bàn giao 26 công dân nói trên cho Phòng Cảnh sát xuất nhập cảnh Công an tỉnh An Giang tiếp tục xác minh theo quy định.

Sau khi sự việc xảy ra, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình đã phối hợp với Công an huyện An Phú tiến hành lấy lời khai. Những người này khai nhận phần lớn họ đều xuất cảnh trái phép ở khu vực biên giới các tỉnh phía Nam. Sau khi sang Campuchia, họ làm việc tại Casino Rich World; một số khác trước đó đã làm việc tại các casino ở Campuchia.

Do làm việc quá sức, không được nghỉ ngơi và không được trả lương, nhóm người này đã bàn với nhau để tìm cách vượt biên giới về Việt Nam.

Qua quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Công an huyện An Phú cũng đã xác định, trong số 40 người nhập cảnh trái phép về Việt Nam có 6 người do Nguyễn Thị Lệ (sinh năm 1980) và Lê Văn Danh (sinh năm 1988), cùng trú tại thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang, đưa xuất cảnh trái phép sang Campuchia trước đó.

Chiều 22/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Lệ và Lê Văn Danh để điều tra về hành vi "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép".