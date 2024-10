Hà Nội: Một phường có gần 100 tòa chung cư, cử tri kiến nghị giải quyết nơi đỗ xe

Phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai có gần 100 tòa chung cư, nhưng chỉ 9 tòa có tầng hầm. Do đó, cử tri kiến nghị các cấp xem xét cấp phép tạm thời trông giữ phương tiện tại các ô đất dự án chậm triển khai, ô đất công và những tuyến đường, tuyến phố đủ điều kiện. Đó là một trong những nội dung cử tri kiến nghị tại Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề “Công tác giải phóng mặt bằng; quản lý quy hoạch và thực hiện quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn các phường Đại Kim, Định Công, Hoàng Liệt, Thịnh Liệt, Vĩnh Hưng quận Hoàng Mai”, do Thường trực HĐND quận Hoàng Mai tổ chức ngày 24/10. Theo UBND quận Hoàng Mai, trên địa bàn quận hiện có 81 dự án đang GPMB. Trong đó, 47 dự án đang triển khai, 22 dự án đang gặp khó khăn vướng mắc chưa triển khai và 12 dự án tạm dừng triển khai. UBND quận Hoàng Mai cũng cho biết, hiện phường Vĩnh Hưng 4 có dự án (2 dự án đã cưỡng chế quý I/2024); phường Hoàng Liệt 5 dự án; phường Thịnh Liệt (7 dự án); phường Định Công (2 dự án), phường Đại Kim (4 dự án). Tại hội nghị, cử tri nêu nhiều ý kiến liên quan đến GPMB, trật tự đô thị. Cử tri Trần Đức Hậu (phường Hoàng Liệt) cho biết, do quá tải hạ tầng, phương tiện của người dân quá đông, trong khi nhiều chung cư không có tầng hầm. Cử tri Trần Đức Hậu kiến nghị các cấp xem xét nên cấp phép trông giữ phương tiện tạm thời trông giữ phương tiện tại các ô đất dự án chậm triển khai, ô đất công và những tuyến đường, tuyến phố đủ điều kiện. Điều này nhằm góp phần giải quyết vấn đề đỗ xe của cư dân các khu đô thị trên địa bàn. Cử tri phường Vĩnh Hưng kiến nghị UBND quận báo cáo thành phố yêu cầu Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển nhà số 7 tiếp tục thực hiện công tác GPMB để hoàn thành dự án khu đô thị Vĩnh Hoàng và bàn giao cơ sở hạ tầng để quản lý theo quy định. Tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Đức, Tổ trưởng Tổ đại biểu số 8 ( HĐND TP. Hà Nội) cho rằng, qua giám sát cho thấy, phường Hoàng Liệt có gần 100 tòa chung cư. Tuy nhiên, chỉ có 9 chung cư có hầm để xe nên một trong những vấn đề cần giải quyết là bãi đỗ xe. Ông Nguyễn Minh Đức đề nghị Quận ủy Hoàng Mai lấy nội dung này là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện. Trong đó, việc cấp phép bãi đỗ xe cần tiến hành đúng quy định, công khai, minh bạch, để người dân giám sát. Đặc biệt, để giải quyết căn cơ bãi đỗ xe, cần thực hiện quy hoạch các bãi đỗ xe trên địa bàn quận. Trước những kiến nghị cử tri, Bí thư quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Xuân Linh đề nghị lãnh đạo các phường rà soát hiện trạng địa bàn dân cư, đề xuất lập quy hoạch điều chỉnh. Bí thư Quận ủy Hoàng Mai đề nghị lãnh đạo các phòng, ban thuộc quận, các phường, cần quan tâm tới vấn đề hạ tầng kỹ thuật trong khu dân cư. Quá trình triển khai các nội dung công việc phải công khai minh bạch, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Thanh Hiếu