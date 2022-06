Hà Nội: Điểm mặt 8 camera phạt nguội trên cầu Long Biên

Như Dân trí đã đưa tin, tháng 5 vừa qua trên cầu Long Biên liên tiếp xảy ra các vụ việc tấm đan bị hư hỏng và rơi xuống sông Hồng. Từ đó xuất hiện "lỗ thủng" gây mất an toàn cho người tham gia giao thông. Ngay sau đó, "lỗ thủng" này đã được lực lượng chức năng sửa chữa.

Theo ông Nguyễn Quốc Vượng - Giám đốc Công ty CP Đường sắt Hà Hải (đơn vị quản lý, duy tu) cầu Long Biên, nhiều nguyên nhân có thể làm tấm đan mặt cầu bị thủng. Nhưng cơ bản vẫn là do kết cấu của cầu đã quá lâu năm và yếu. Ngoài ra cũng một phần do mưa gió, trọng tải các xe qua lại dẫn tới tấm đan mặt cầu bị gãy, thủng.

"Hiện chúng tôi chưa xác định được nguyên nhân chính xác dẫn tới tấm đan của cầu bị thủng, bởi trên khu vực cầu không có camera, chỉ có phần dưới cầu lắp một số mắt camera để tránh tàu thủy qua lại. Về thông tin xe ba gác quá trọng tải đi qua làm thủng cầu thì đơn vị chưa xác định được", ông Vượng nói.

Bộ GTVT sau đó đã đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo Sở GTVT, Công an TP Hà Nội và các cơ quan, đơn vị liên quan tích cực phối hợp với Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam trong công tác ngăn ngừa các xe ba bánh chở hàng nặng đi qua cầu, tụ tập buôn bán trên cầu nhằm đảm bảo an toàn công trình, an toàn cho người tham gia giao thông.