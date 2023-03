Hà Giang phát triển du lịch cộng đồng hiệu quả, bền vững

Ngoài ra, điều kiện kinh tế của người dân còn khó khăn nên việc tự đầu tư về cơ sở vật chất, tạo môi trường cảnh quan phục vụ khách du lịch còn ít. Công tác đào tạo nguồn nhân lực mặc dù đã được tăng cường nhưng chưa đảm bảo do nhận thức của người dân còn hạn chế.

Bên cạnh đó, du lịch cộng đồng ở Hà Giang chưa xác định được mô hình đặc thù dựa trên lợi thế về tài nguyên du lịch địa phương, trùng lặp về sản phẩm, kém sức cạnh tranh so với các sản phẩm cùng loại. Nhiều địa điểm không phù hợp với lộ trình, định hướng tuyến du lịch, do đó không thu hút được sự quan tâm của các doanh nghiệp và du khách…

Nhờ hoạt động du lịch cộng đồng đã thúc đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới, diện mạo thôn, bản ở Hà Giang đã đổi thay tích cực. Ảnh: baodantoc.vn

Để du lịch cộng đồng Hà Giang phát triển đúng hướng, hiệu quả và bền vững, theo bà Triệu Thị Tình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang, thời gian tới, ngành tiếp tục chú trọng việc nâng cao chất lượng các dịch vụ, đặc biệt là việc đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ cho các điểm du lịch cộng đồng. Công tác quảng bá đồng thời được tăng cường với nhiều hình thức như thành lập những đội văn nghệ dân gian để phục vụ du khách tại các làng văn hóa du lịch cộng đồng. Cùng với đó, ngành Văn hóa, Du lịch cũng tiếp tục tăng cường tuyên truyền, quảng bá, giúp người dân hiểu thêm về giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào để góp phần gìn giữ và phát triển. Từ đó trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng.



Bà Triệu Thị Tình cho biết thêm, hiện các làng văn hóa du lịch cộng đồng được công nhận đã và đang tổ chức tốt hoạt động đón khách du lịch. Người dân đã biết tận dụng những nét đẹp, thế mạnh của địa phương như: ẩm thực, các giá trị văn hóa, các đội văn nghệ dân gian để tạo nên những trải nghiệm hấp dẫn. Ngoài ra, du khách còn được trải nghiệm các hoạt động như: “cày trên nương đá”, cùng chế tác những vật dụng lao động, chế tác Khèn Mông, chạm bạc, làm giấy bản…Tuy nhiên, một số làng văn hóa du lịch cộng đồng mặc dù đã được công nhận nhưng số lượng các gia đình tham gia đảm bảo được đúng các tiêu chí và dịch vụ để đón du khách còn ít. Vì vậy, ngành Văn hóa, Du lịch đã có đề án tiếp tục hỗ trợ người dân và làng du lịch văn hóa nhằm tạo sinh kế cho bà con. Mục tiêu của đề án là không chỉ những hộ làm homestay mà các gia đình khác đều có thu nhập dựa trên chuỗi “mắt xích” phát triển du lịch như: cung cấp nông sản, sản vật, đặc sản địa phương.