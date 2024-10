Hạ giá niêm yết, mẫu xe gầm cao Nhật này bất ngờ bán vượt Ford Territory

Từ thứ hạng thuộc nhóm cuối phân khúc crossover hạng C trong tháng 8, Honda CR-V vươn lên trở thành sản phẩm bán chạy thứ 2 ở nhóm xe này trong tháng 9, xếp sau Mazda CX-5. Đầu tháng 9, Honda Việt Nam gây chú ý khi điều chỉnh giá bán lẻ đề xuất của City và CR-V. Trong đó, 3 bản lắp ráp trong nước của CR-V được giảm 60-80 triệu đồng, riêng biến thể e:HEV (hybrid) nhập khẩu vẫn giữ nguyên giá bán ở mức 1,259 tỷ đồng. Kết hợp với ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ từ Chính phủ dành cho xe "nội", khách mua các bản lắp ráp của CR-V trong tháng 9 tiết kiệm được nhiều chi phí hơn tháng trước. Dù vậy, sau khi giảm, giá niêm yết mới của mẫu xe Nhật này vẫn đắt nhất phân khúc crossover hạng C. Phiên bản Giá cũ Giá mới Mức giảm CR-V G 1.109.000.000 1.029.000.000 80.000.000 CR-V L 1.159.000.000 1.099.000.000 60.000.000 CR-V L AWD 1.310.000.000 1.250.000.000 60.000.000 CR-V e:HEV 1.259.000.000 1.259.000.000 - Giá bán mới của Honda CR-V vẫn tiệm cận SUV hạng D như Ford Everest (1,099-1,545 tỷ đồng). (Đơn vị: Đồng). Các động thái ưu đãi giúp Honda CR-V tăng mạnh tiêu thụ trong tháng 9. Theo số liệu được Hiệp hội Các nhà Sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) công bố, mẫu xe Nhật đạt doanh số 925 chiếc, gấp 3 lần so với tháng trước đó. Kết quả này giúp Honda CR-V đang từ vị trí khá thấp ở tháng 8, tăng vọt lên xếp hạng 2 của phân khúc, chỉ sau Mazda CX-5 (1.856 chiếc). Thứ hạng này vốn thuộc về Ford Territory ở tháng trước đó, dù rằng mẫu xe Mỹ cũng ghi nhận sức tiêu thụ tăng trưởng gần 43%, nhưng chỉ đạt 822 xe. Xét lũy kế doanh số cộng dồn từ đầu năm 2024 đến hết tháng 9, Honda CR-V đang ở thứ hạng 3 trong phân khúc C-SUV, với 4.218 xe đã tới tay khách hàng (Ảnh: Nguyễn Lâm). Giới chuyên gia lý giải, sự bứt phá của Honda CR-V còn có công từ các chương trình khuyến mại bổ sung của đại lý. Trong tháng 9, nhiều showroom tặng thêm gói phụ kiện trị giá 10-15 triệu đồng cho khách mua các phiên bản lắp ráp của mẫu xe này. Biến thể e:HEV còn lần đầu được giảm trực tiếp 50 triệu, đưa giá xe xuống mức 1,209 tỷ đồng, đồng thời tùy cơ sở mà khách có thể được tặng kèm gói phụ kiện trị giá 40-50 triệu đồng. Những tháng trước đó, phiên bản này thường bán đúng giá, không có khuyến mại do lượng xe được đưa về Việt Nam không nhiều. Mazda CX-5 vẫn là lựa chọn số 1 ở phân khúc C-SUV, nhờ mức giá khởi điểm ngang SUV hạng B (749 triệu đồng). Bản đắt nhất của mẫu xe này chỉ có giá lên tới 979 triệu đồng, vẫn rẻ hơn biến thể tiêu chuẩn của CR-V (Ảnh: THACO). Tạm thời thất thế trước Honda CR-V, Ford Territory vẫn được xem là đối thủ đáng gờm trong phân khúc. Mẫu xe thương hiệu Mỹ tuy chưa thể cạnh tranh với CX-5 nhưng vẫn là sản phẩm được đông đảo người dùng ưa chuộng, bán ra hơn 10.000 xe sau 1 năm, tính từ lúc ra mắt vào cuối 2022. So với Honda CR-V hay các đối thủ khác, Ford Territory có lợi thế cạnh tranh là không gian rộng rãi. Hàm lượng trang bị của Territory ở mức ổn khi đặt lên bàn cân so sánh cùng các đối thủ. Ford Territory đang được phân phối với 4 phiên bản cùng giá niêm yết dao động 799-929 triệu đồng. Trong tháng 10, tất cả các phiên bản của mẫu xe Mỹ được hãng hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, giúp người dùng hưởng "ưu đãi kép" lên tới 100%, do Territory được lắp ráp trong nước (Ảnh: Nguyễn Lâm). Các vị trí còn lại trong phân khúc lần lượt thuộc về Hyundai Tucson, Kia Sportage và Mitsubishi Outlander. Trong đó, Outlander là sản phẩm duy nhất ghi nhận sức tiêu thụ sụt giảm ở nhóm xe này, cũng là mẫu bán chậm nhất. Outlander hiện hành được ra mắt từ năm 2018 và lần cuối được nâng cấp, bổ sung một vài tính năng vào năm 2022. Đến nay, trang bị và thiết kế của mẫu xe này đã có phần tụt lại so với các đối thủ. Dù có giá bán không quá cao (825-950 triệu đồng) và thường xuyên có khuyến mại từ nhà sản xuất, Mitsubishi Outlander vẫn khó cạnh tranh (Ảnh: Trung Nguyễn). Về phía Hyundai Tucson, mẫu xe này tuy tăng trưởng tiêu thụ ở tháng 9 nhưng không quá nhiều do xe nằm trong giai đoạn chờ nâng cấp, theo lý giải của giới chuyên gia. Tham khảo một số đại lý tại cuối tháng 9, bản dầu đã hết hàng, bản xăng còn tồn nhưng có nơi không đủ màu ngoại thất cho khách chọn. Đầu tháng 10, Tucson 2024 đã được giới thiệu. Xe thuộc bản nâng cấp giữa vòng đời, điều chỉnh một số thiết kế và cải thiện nhẹ khả năng vận hành nhưng vẫn giữ giá bán khởi điểm ở mức 769 triệu đồng. Ba bản cao của Tucson mới tăng 20-80 triệu đồng so với trước, nhưng bản đắt nhất vẫn chỉ lên tới 979 triệu đồng, ngang bản "full" của Mazda CX-5. Với những thay đổi như vậy, Tucson được kỳ vọng sẽ cải thiện tiêu thụ, thêm khả năng cạnh tranh với các đối thủ. Phân khúc này còn một số sản phẩm như MG RX5, HS, Haval H6 HEV… nhưng không được hãng công bố doanh số (Ảnh: Nguyễn Lâm).