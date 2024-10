Giúp dân chạy lũ, nam thanh niên xung kích bị nước cuốn trôi

Trong lúc làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, di dời người dân trong mưa lũ, một nam thanh niên xung kích tại Quảng Bình không may bị nước cuốn mất tích. Chiều 27/10, UBND xã Thái Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc một thanh niên xung kích bị nước cuốn mất tích. Nạn nhân là anh L.N.H. (SN 2002), trú thôn Thanh Sơn, xã Thái Thủy. Chiều cùng ngày, anh H. và một số thanh niên xung kích hỗ trợ công tác cứu hộ cứu nạn, di dời người dân và tài sản tại khu vực ngập lụt ở hạ lưu đập Thanh Sơn, xã Thái Thủy. Mưa lớn khiến nhiều khu vực tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình bị ngập (Ảnh: Nhật Anh). Trong lúc hỗ trợ người dân, anh H. không may bị nước lũ cuốn mất tích. Chính quyền địa phương đang huy động lực lượng quân sự, công an và lực lượng tại chỗ hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân. Đến chiều tối 27/10, tại Quảng Bình tiếp tục có mưa lớn, nhiều ngầm tràn ở các huyện miền núi đã bị ngập sâu, gây chia cắt. Tại huyện Lệ Thủy, mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường ở thị trấn Kiến Giang và một số vùng trũng thấp ở các xã miền núi, như: Lâm Thủy, Thái Thủy, Kim Thủy... bị ngập. Chính quyền huyện này đã di dời 73 hộ dân với 201 khẩu ra khỏi khu vực ngập sâu. Lực lượng chức năng di dời người dân ra khỏi khu vực ngập lụt (Ảnh: Nhật Anh). Mực nước trên sông Kiến Giang, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) đang lên nhanh, đã ở mức trên báo động 2. Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Bình, trong 24 giờ tới, mực nước sông Kiến Giang tiếp tục lên nhanh và đạt đỉnh trên báo động 3. Do mưa bão, tại Thừa Thiên Huế cũng đã có 2 nạn nhân tử vong. Chiều 27/10, lãnh đạo UBND xã Hương Phong (thành phố Huế) đã tìm thấy thi thể người đàn ông bị nước cuốn trôi khi đi qua đoạn đường ngập nước trên địa bàn xã này. Cùng ngày, lực lượng chức năng và người nhà đã tìm thấy thi thể ông L.P.T. (SN 1980, trú thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) tại một khu đầm gần nhà nạn nhân. Khoảng 11h cùng ngày, ông T. ra khu đầm phía trước nhà để giăng lưới bắt cá. Khi không thấy ông T. về, người nhà trình báo với lực lượng chức năng nhờ phối hợp tìm kiếm.