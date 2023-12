Giáo viên mầm non đánh học sinh bị xử lý thế nào?

Giáo viên mầm non đánh học sinh sẽ bị kỷ luật

Theo Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm Thông tư 52/2020/TT-BGDĐT, trẻ em có quyền được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục phù hợp, quyền được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục phù hợp với khả năng và nhu cầu của trẻ em.

Điều 31 Thông tư này nhấn mạnh, giáo viên mầm non không được xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể trẻ em.

Nhiệm vụ của giáo viên mầm non là bảo vệ an toàn về thể chất, tinh thần và tính mạng của trẻ em trong thời gian trẻ em ở nhà trường. Đồng thời, thực hiện công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo chương trình giáo dục mầm non… theo quy định tại Điều 28.

Theo đó, giáo viên mầm non đánh học sinh là hành vi vi phạm Điều lệ trường mầm non, vi phạm đạo đức nhà giáo. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, giáo viên mầm non tại các cơ sở giáo dục công lập có thể phải chịu một trong các hình thức kỷ luật quy định tại Điều 52 Luật viên chức 2010: Khiển trách; Cảnh cáo; Cách chức; Buộc thôi việc.