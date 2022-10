Giám sát chặt tài chính ở các hội, quỹ nhằm ngăn chặn rửa tiền, trốn thuế

Tăng cường quản lý nhà nước về tài chính hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện theo đúng quy định pháp luật. "Giám sát chặt chẽ về tài chính nhằm ngăn chặn các hoạt động rửa tiền, trốn thuế; nắm bắt được tình hình hoạt động, quan hệ với các nguồn tài trợ, ngăn chặn sự lợi dụng, can thiệp, chi phối của các thế lực thù địch, khủng bố. Đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài lợi dụng tài trợ để tác động, nhằm mục đích xâm hại an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội"- bà Hạnh nêu rõ.

Xem xét khen thưởng các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện có những đóng góp tích cực góp phần phát triển kinh tế- xã hội. "Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động của hội và quỹ xã hội, quỹ từ thiện; xử lý vi phạm (nếu có) và đề xuất, kiến nghị giải thể đối với hội, thu hồi giấy phép đối với quỹ.

Nhân dịp này, Bộ Nội vụ khai trương trang thông tin trên cơ sở dữ liệu về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên website của Bộ Nội vụ (http://csdlhoiquy.moha.gov.vn) để người dân nắm bắt thông tin.