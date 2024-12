Giá chung cư sẽ khó giảm trong thời gian tới

PGS.TS Đinh Trọng Thịnh - Chuyên gia kinh tế nhận định: “Thời gian tới, giá chung cư sẽ khó giảm, tuy nhiên, đà tăng giá cho đến thời điểm này đã có phần chậm lại, theo xu hướng ổn định hơn, không còn tình trạng sốt nóng như nhiều tháng trước đó”. Giá chung cư Hà Nội có thời điểm tăng theo ngày Tại Hội thảo "Thị trường căn hộ Hà Nội: Đâu là lựa chọn sống, đầu tư bền vững?" sáng 10/12, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh cho biết, năm 2024 là năm mà phân khúc chung cư Hà Nội chứng kiến sự tăng giá nhanh vượt bậc. Tổng hợp từ báo cáo thị trường của các đơn vị nghiên cứu cho thấy, giá chung cư từ mức trung bình 40 triệu đồng/m2 năm 2022 đã tăng lên mức hơn 70 triệu/m2 vào cuối quý III/2024, thị trường không còn dự án có giá dưới 60 triệu đồng/m2, nhiều dự án trung cấp thậm chí có mức giá trên 100 triệu đồng/m2. Giá căn hộ tăng cả ở thị trường sơ cấp và thứ cấp, cả những dự án cũ cũng không ngoại lệ. “Lúc thị trường lên cơn sốt, giá còn tăng theo ngày, theo tuần. Đáng nói là, dù giá cao nhưng thanh khoản vẫn tốt”, ông Thịnh nói. Theo ông Thịnh, ở góc nhìn tích cực, điều này cho thấy tâm lý thị trường Hà Nội đang tốt lên một cách bất ngờ. Nhu cầu mua nhà để ở và đầu tư bị dồn nén bấy lâu nay đã được dịp bung ra khi có nhiều động lực khôi phục niềm tin của khách hàng, nhà đầu tư trên thị trường. Nhu cầu bùng nổ, trong khi nguồn cung vẫn khan hiếm đã thúc đẩy giá tăng cao. Ông Thịnh dự báo, thời gian tới, giá chung cư sẽ khó giảm, tuy nhiên, đà tăng giá cho đến thời điểm này đã có phần chậm lại, theo xu hướng ổn định hơn, không còn tình trạng sốt nóng như đã diễn ra nhiều tháng trước đó. Ông Thịnh cho biết thêm, hiện nguồn cung sơ cấp đã tăng, tình trạng khan hiếm phần nào được khắc phục nhưng chủ yếu ở phân khúc cao cấp, hạng sang trên 100 triệu đồng/m2, nhưng qua quan sát thị trường và tổng hợp từ các báo cáo có thể thấy, nguồn cung mới cũng được hấp thụ nhanh chóng. Mức giá "mềm" nhất hiện tại ở mức 60 - 70 triệu đồng/m2 tại một số dự án mới được tái khởi động, ở các khu vực trước đây ít được chú ý. "Dòng tiền của người mua sẽ có xu hướng dịch chuyển từ khu vực có vùng giá đạt ngưỡng cao sang những dự án có vùng giá cạnh tranh hơn và còn nhiều dư địa tăng trưởng. Đó là nhận định chủ quan của tôi từ góc độ kinh tế và qua quan sát diễn biến thị trường", ông Thịnh nói. Theo TS. Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, riêng thị trường căn hộ tại Hà Nội chứng kiến sự tăng trưởng giao dịch đầy ấn tượng. Trong 9 tháng đầu năm 2024, thị trường bất động sản ghi nhận khoảng 11.100 giao dịch thành công, đưa tỷ lệ hấp thụ trên nguồn cung mới đạt mức ấn tượng 83%. Phân khúc căn hộ tiếp tục là tâm điểm giao dịch với 95% tổng số lượng giao dịch thuộc về loại hình này. Đặc biệt, các dự án mới mở bán của những chủ đầu tư lớn ghi nhận tỷ lệ hấp thụ đạt 90% ngay tại thời điểm dự án chính thức mở bán. "Tính đến hết quý III/2024, chỉ số giá căn hộ chung cư tại Hà Nội tăng 64% so với quý II/2019, gấp đôi mức tăng của TP HCM. Giá bán trung bình sơ cấp tiệm cận mức 60 triệu đồng/m2", TS. Đính nói thêm. Vì sao bất động sản tăng giá? Ông Ngô Hữu Trường - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Hưng Thịnh, tại Việt Nam phân tích, trong khoảng 3 năm gần đây, một số yếu tố chính dẫn đến giá bất động sản tăng là: Thứ nhất, thời gian hoàn thiện pháp lý kéo dài, theo đó quy trình phê duyệt dự án tại Việt Nam thường mất khá nhiều thời gian, từ khâu giải phóng mặt bằng đến hoàn tất các thủ tục pháp lý. Điều này làm gia tăng chi phí đầu tư, từ đó đẩy giá bán bất động sản lên cao. Thứ hai, theo quy định hiện hành, việc đấu giá đất phải tuân theo giá thị trường cũng khiến giá trị đầu vào của các dự án cao hơn, kéo theo giá thành bất động sản tăng. Thứ ba là ảnh hưởng của lạm phát và tỷ giá. Mặc dù lạm phát tại Việt Nam được kiểm soát tốt, nhưng sự tăng giá của vàng và USD so với VND đã tạo áp lực tăng giá lên bất động sản, bởi nhiều nhà đầu tư sử dụng các tài sản này như cơ sở tích lũy giá trị. Chính vì vậy, giá bất động sản sẽ rất khó giảm trong giai đoạn tới. Ông Nguyễn Văn Ngọc - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn RB - cho rằng, các yếu tố tác động chính đẩy giá bất động sản có thể kể đến như: Bảng giá đất mới đẩy giá lên cao; chi phí vật liệu xây dựng tăng và việc chủ đầu tư nâng cấp tiện ích để đáp ứng nhu cầu người mua. "Theo tôi, giá bất động sản tại Việt Nam được dự báo tiếp tục tăng, nhưng tốc độ tăng có thể chậm lại do sức mua có dấu hiệu chững lại. Nguyên nhân là: Nguồn cung mới hạn chế do chủ đầu tư dự án bất động sản cần thêm thời gian tháo gỡ vướng mắc pháp lý, chi phí giao dịch và đầu tư tăng", ông Ngọc nói. Ngọc Mai