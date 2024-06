Gà đốt mít - Biến tấu độc lạ ở vùng Bảy Núi

Chuẩn bị trước khi nấu.

Trước khi đốt, phải trải một lớp muối hột và lót thêm một lớp sả, lá chút tươi dưới đáy niêu. Để món gà đốt thêm phong phú, người dân tộc còn cho thêm vài củ tỏi để nguyên vỏ, cho miếng mít non vào, đốt chung với gà.

Món gà đốt ngon hay không, một phần là do bí quyết chế biến, chủ yếu là khâu ướp gia vị và kỹ thuật đốt lửa, sao cho thịt gà chín đều, da giòn mà không khét, muốn vậy phải đốt niêu lúc đầu cho lửa to, sau nhỏ dần. Ngoài đối dưới đáy niêu còn phải có một lớp than hồng trên nắp niêu, có như vậy gà mới chín đều và thơm ngon.