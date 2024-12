Dùng công nghệ để định danh và xác thực văn bằng thật, giả

Với việc ứng dụng công nghệ dựa trên blockchain, người dùng có thể phát hiện ra văn bằng, giấy tờ… thật, giả bằng cách chạm smartphone vào chúng. Ngày 19/12, tại Trường Cao đẳng Huế đã diễn ra Lễ công bố Quyền tác giả “Phần mềm tự xác thực giấy tờ” và Ứng dụng trong chuyển đổi số. Các văn bằng của Trường Cao đẳng Huế phát ra sẽ được định danh và xác thực thật, giả nhanh chóng bằng một cú chạm smartphone. Ảnh: Lê Mỹ Những chiếc văn bằng của Trường Cao đẳng Huế sẽ được ứng dụng giải pháp công nghệ Nomion tương tác với chip NFC/RFID để định danh và xác định các giấy tờ là bản gốc được phát hành bởi chính nhà trường. Việc này nhằm phục vụ nhu cầu tra cứu văn bằng, chứng chỉ của cá nhân, tổ chức cũng như phục vụ công tác quản lý và đơn giản hóa thủ tục hành chính, cùng khả năng bảo mật và an toàn dữ liệu khi xác thực. Theo đó, trên mỗi văn bằng của Trường Cao đẳng Huế khi phát ra sẽ được gắn một chip NFC/RFID, khi người dùng sử dụng smartphone chạm vào sẽ hiện ra hình ảnh và thông tin của văn bằng có xác thực của trường. Bên cạnh đó, để xác định đây là văn bằng thật hay giả, người dùng có thể dùng ứng dụng Nomion để xác minh, nếu là bằng thật sẽ hiện lên thông tin đầy đủ về tên, số hiệu, ngày, đơn vị và người được cấp, đi kèm đó là xác thực bản gốc, trong khi đó nếu là bằng giả sẽ ngay lập tức hiện lên cảnh báo đây không phải là văn bằng gốc. Việc xác thực này được thực hiện từ cơ sở dữ liệu trên blockchain. Đáng chú ý, chip NFC/RFID gắn trên văn bằng đã được mã hoá, khi bị tác động vật lý như tháo rời sẽ “tự huỷ”. Mô hình định danh và xác thực được Phygital Labs đưa ra. Ảnh: Lê Mỹ Theo ông Huy Nguyễn, đồng sáng lập Phygital Labs, một trong những vấn đề đặt ra trong việc số hoá giấy tờ hiện nay là tình trạng giả mạo, lừa đảo. Theo đó, tỷ lệ phát hiện bằng cấp giả mạo tại một số quốc gia tăng 20% so với 5 năm trước; ước tính 5-10% giao dịch nhà đất có rủi ro từ giấy tờ không xác thực; tỷ lệ phát hiện chứng minh nhân dân, căn cước công dân giả mạo tăng 15% trong giai đoạn 2019-2023 và thiệt hại toàn cầu do lừa đảo trực tuyến vượt mức 1000 tỷ USD/năm. Ông Huy Nguyễn cho biết, sự gia tăng giả mạo làm giảm đáng kể niềm tin vào tài liệu số, thúc đẩy nhu cầu xác thực. Chính vì thế, giải pháp của Phygital Labs đưa ra kết hợp với công nghệ blockchain sẽ giải quyết vấn đề này. Trường Cao đẳng Huế trở thành đơn vị tiên phong tại Việt Nam ứng dụng công nghệ tự xác thực văn bằng trong quản lý giáo dục, trực tiếp thúc đẩy chuyển đổi số ngành giáo dục tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Phát biểu tại sự kiện, ông Hoàng Bảo Hùng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Huế, cho biết Trường Cao đẳng Huế đang hướng đến trường cao đẳng số đầu tiên tại Việt Nam. Nhà trường đã không ngừng ứng dụng công nghệ trong quá trình chuyển đổi số, hiện nay 100% văn bản trao đổi trong nhà trường đều là trực tuyến, không còn văn bản giấy. Việc định danh văn bằng trên không gian số là kế hoạch đã được nhà trường ấp ủ trong thời gian dài vừa qua và hôm nay chính thức được hiện thực hoá, thể hiện quyết tâm của nhà trường trong việc chuyển đổi số.