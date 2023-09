Đu đủ chín giúp làn da khỏe mạnh

Củ cải trắng giúp cải thiện thâm, nám và tàn nhang, đặc biệt bảo vệ các tế bào khỏi bị hư hại. Đậu ván bổ tỳ vị, trị tả lỵ, chữa các chứng đau bụng, giải độc rượu…

Đu đủ giúp bổ máu, ngăn ngừa lão hoá và giúp phục hồi gan. Do chứa nhiều vitamin C, vitamin A trong thành phần dinh dưỡng nên đu đủ chín giúp giữ cho làn da khỏe mạnh và không có nếp nhăn. Những chất dinh dưỡng này hoạt động như chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do và tổn thương oxy hóa cho da - cả hai đều được coi là một số nguyên nhân hàng đầu gây ra lão hoá da.