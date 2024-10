Đột kích kho nước hoa được nữ TikToker livestream chốt hàng trăm đơn/ngày

Cơ quan chức năng phát hiện hơn 10.000 chai nước hoa không tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, chưa rõ nguồn gốc xuất xứ được một hot TikToker thường xuyên livestream bán hàng. Chiều ngày 3/10, thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) cho biết tổ thương mại điện tử thuộc Cục Nghiệp vụ QLTT vừa đột xuất kiểm tra và tiến hành tạm giữ kho hàng "khủng" chứa hơn 10.000 chai nước hoa không rõ nguồn gốc xuất xứ, có dấu hiệu nhập lậu tại chung cư Eco Green (huyện Thanh Trì, TP Hà Nội). Đáng chú ý, cơ quan chức năng cho biết đây là sản phẩm được hot Tiktoker Phan Thủy Tiên với hơn 4 triệu lượt follow (theo dõi) thường xuyên livestream bán trên sàn thương mại điện tử TikTok Shop. Cụ thể, tại tầng 1 tòa CT3 thuộc chung cư này, đoàn kiểm tra ghi nhận địa điểm kinh doanh được bố trí bài bản với đầy đủ các khu vực livestream, khu vực chốt đơn, khu vực máy tính phục vụ việc tăng lượt xem ảo cho các video, khu vực đóng gói và kho hàng. Các khu vực được bố trí riêng biệt nằm trên mặt sàn rộng khoảng 1.000m2. Địa điểm này thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Tập đoàn Zenpali, do ông C.V.T làm Tổng giám đốc. Địa điểm kinh doanh được bố trí bài bản với đầy đủ các khu vực livestream, chốt đơn (Ảnh: DMS). Tại khu vực đóng gói, đoàn kiểm tra ghi nhận 2 bao tải chứa hàng trăm đơn hàng là nước hoa đã được đóng gói hoàn chỉnh được chốt từ phiên livestream trước đó. Phía trên mỗi đơn hàng ghi thông tin người nhận ở nhiều tỉnh, thành khác nhau như Quảng Ninh, Tây Ninh, TPHCM, Đà Nẵng, Đồng Nai... Mỗi đơn hàng có giá vài chục đến vài trăm nghìn đồng, chờ được giao cho đơn vị vận chuyển J&T Express để vận chuyển đến tay người tiêu dùng. Sau khi xác định được vị trí kho hàng của công ty, đoàn kiểm tra phát hiện hàng chục thùng carton được xếp thành từng chồng cao, vẫn nguyên đai nguyên kiện. Qua kiểm đếm, đoàn ghi nhận trên 10.000 sản phẩm là nước hoa các nhãn hiệu như True Love, First Love, Mon Paris, Maiden, Karri… Đoàn kiểm tra ghi nhận trên các sản phẩm nước hoa không có thông tin thể hiện nguồn gốc xuất xứ. Trên sản phẩm hiển thị ngôn ngữ nước ngoài, tuy nhiên không có nhãn phụ bằng tiếng Việt theo quy định. Cơ quan chức năng cho biết hàng hóa có dấu hiệu nhập lậu. Toàn bộ sản phẩm được bán chủ yếu bằng hình thức livestream trên một số tài khoản TikTok, Facebook, đặc biệt trên tài khoản TikTok "Phan Thủy Tiên" hơn 4 triệu lượt follow. Hàng trăm đơn hàng là nước hoa đã được đóng gói hoàn chỉnh được chốt từ phiên livestream trước đó đang chờ được vận chuyển (Ảnh: DMS). Làm việc với đoàn kiểm tra, đại diện công ty chưa xuất trình được các hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của lô nước hoa trên. Lực lượng QLTT đang tiếp tục kiểm đếm, phân loại và tiến hành các thủ tục niêm phong, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa có dấu hiệu vi phạm để xác minh, làm rõ các hành vi vi phạm. Theo lãnh đạo Tổng cục QLTT, việc kiểm tra, kiểm soát hàng hóa trên các nền tảng thương mại điện tử đang được toàn lực lượng tăng cường triển khai, thực hiện. Thời gian qua, nhiều vụ việc nổi bật kinh doanh hàng hóa vi phạm trên các nền tảng thương mại điện tử như TikTok, Facebook đã được lực lượng QLTT kiểm tra, xử lý, trong đó có cả việc kiểm tra xử lý đối với những hot girl bán hàng nổi tiếng như Mailystyle... Theo tìm hiểu, Công ty cổ phần Tập đoàn Zenpali hoạt động từ năm 2018, tiền thân là công ty sản xuất và phân phối các sản phẩm làm trắng răng từ than hoạt tính. Hiện doanh nghiệp này phát triển nhiều ngành nghề trong đó có thương mại, bất động sản, năng lượng. Trên website công ty, ông Lê Diên Hạnh được giới thiệu là Chủ tịch HĐQT công ty còn bà Phan Thủy Tiên là Phó chủ tịch HĐQT. Công ty này có vốn điều lệ ban đầu 1 tỷ đồng, do ông Hạnh góp 850 triệu đồng, tương đương 85% vốn điều lệ; bà Tiên góp 150 triệu đồng, tương đương 15% vốn. Đến đầu năm 2021, doanh nghiệp này tăng vốn lên 10 tỷ đồng, trong đó ông Hạnh góp 8,5 tỷ đồng và bà Tiên góp 1,5 tỷ đồng.