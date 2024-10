Hé lộ công ty Zenpali của vợ chồng Tiktoker Phan Thuỷ Tiên

Vợ chồng Tiktoker Phan Thủy Tiên và Lê Diên Hạnh - chủ công ty Zenpali đã đẩy mạnh livestream bán hàng và có được nhiều bất động sản, xe sang từ sản phẩm bột than tre, mỹ phẩm. Như Báo Giao thông đã đưa, ngày 3/10, Quản lý thị trường phát hiện trên 10.000 sản phẩm là nước hoa các nhãn hiệu như: True Love, First Love, Mon Paris, Maiden, Karri… không nguồn gốc, xuất xứ có dấu hiệu nhập lậu. Sản phẩm được phát hiện tại tầng 1, CT3, Tòa nhà Eco Green, số 286 đường Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội của Công ty Cổ phần Tập đoàn Zenpali. Toàn bộ sản phẩm được bán chủ yếu bằng hình thức livestream trên các nền tảng như Tiktok, Facebook dưới một số tài khoản, điển hình như tài khoản "Phan Thủy Tiên" với hơn 4 triệu lượt follow, một "hot Tiktoker" bán hàng nổi tiếng trên nền tảng Tiktok shop trong thời gian qua. Ai sở hữu thương hiệu Zenpali? Theo tìm hiểu của phóng viên, Công ty Cổ phần Tập đoàn Zenpali được thành lập vào tháng 11/2018, trụ sở chính tại tầng 6- CT2, Tòa nhà Ecogreen, Số 286 Nguyễn Xiển, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội. Trước khi đổi thành công ty cổ phần, Zenpali được biết đến với cái tên Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Zenpali, với vốn điều lệ 1 tỷ đồng. Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật công ty là Lê Diên Hạnh (SN 1998) - chồng của Tiktoker Phan Thủy Tiên. Sau gần 6 năm thành lập, Zenpali đã tăng vốn lên 10 tỷ đồng. Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật công ty chuyển sang ông Công Văn Trung. Trong khi đó, Lê Diên Hạnh đóng vai trò Chủ tịch Zenpali. Ngoài pháp nhân trên, ông Công Văn Trung còn đứng tên Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế Pali Ecommerce Việt Nam. Trên thị trường, Zenpali tự giới thiệu là thương hiệu luôn hướng tới các dòng mỹ phẩm thiên nhiên, handmade và không theo trào lưu mỹ phẩm công nghiệp hiện hành. Hiện tại, công ty này đang bán các sản phẩm như: Bột làm trắng răng bằng than tre, sữa rửa mặt, kem đánh răng, sản phẩm làm tóc, chăm sóc da... Tích cực xây dựng hình ảnh cá nhân và thương hiệu, Phan Thủy Tiên sở hữu kênh Tiktok với 4,9 triệu người theo dõi. Doanh thu của Zenpali chủ yếu đến từ các nguồn như bán sỉ cho các đại lý, bán hàng online qua nền tảng website và Tiktok shop. Song toàn bộ dữ liệu về doanh số này không được công khai. Tuy nhiên, với mô hình tương tự như các Tiktoker nổi tiếng khác như Đoàn Di Băng, Tiktok shop cũng đang thể hiện vai trò là một kênh quảng bá hiệu quả của Zenpali và vợ chồng Phan Thủy Tiên. Tích cực xây dựng hình ảnh cá nhân và thương hiệu, Phan Thủy Tiên sở hữu kênh Tiktok với 4,9 triệu người theo dõi. Dựa vào đó, cô thường xuyên quảng bá thương hiệu cũng như bán lẻ các sản phẩm của nhà Zenpali. Theo hiển thị, Tiktok shop của Phan Thủy Tiên đã bán ra khoảng 410.600 sản phẩm, với mặt hàng bán chạy nhất là: Bột than hoạt tính trắng răng. Tính chung, các sản phẩm có giá trung bình 150.000 - 300.000 đồng. Như vậy, Tiktok shop của Phan Thủy Tiên có thể đã ghi nhận doanh thu khoảng 61,6 - 123 tỷ đồng. Cửa hàng của cô áp dụng chính sách chia hoa hồng cho KOL là 5% và thêm mức phí 5% của Tiktok. Dự tính, kênh bán hàng trên Tiktok của cô đến nay thu về 55,4 - 110,7 tỷ đồng doanh thu (chưa tính chi phí sản xuất, marketing, nhân công…). Hành trình "phất" lên của vợ chồng Phan Thủy Tiên - Lê Diên Hạnh Phan Thủy Tiên, tên thật là Phan Thị Thủy Tiên, sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Cô nổi tiếng với vai trò TikToker, diễn viên và YouTuber. Trước khi trở thành một TikToker nổi tiếng, Thủy Tiên đã là gương mặt quen thuộc trên mạng xã hội và trong cộng đồng người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Cô thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng khi xuất hiện trong một video phỏng vấn của đài SBS (Hàn Quốc) sau trận đấu giữa Olympic Việt Nam và Hàn Quốc tại Indonesia vào năm 2018. Ngoài ra, cô cũng đã tham gia các cuộc thi nhan sắc và gặt hái nhiều thành tích ấn tượng. Với gương mặt xinh đẹp và vóc dáng chuẩn, cô từng lọt Top 10 Người mẫu Nữ hoàng Trang sức Việt Nam 2017 và giành danh hiệu Hoa hậu Khả ái tại Miss International Queen Pageant. Tuy nhiên, hành trình nổi tiếng của cô đã chuyển mình sau khi lên xe hoa với doanh nhân trẻ Lê Diên Hạnh. Sau khi lấy doanh nhân trẻ Lê Diên Hạnh, Tiktoker Phan Thủy Tiên thường xuyên khoe nhà biệt thự, xe sang. Theo giới thiệu, ngày còn học phổ thông, Lê Diên Hạnh đã tham gia kinh doanh nhiều lĩnh vực khác nhau như bán xe máy, hoa hồng, quần áo... Bằng kinh nghiệm và số vốn dành dụm từ khi còn học cấp 3, ngay khi bước chân vào giảng đường đại học, Lê Diên Hạnh đã có trong tay 3 cửa hàng thời trang. Tuy nhiên, do chưa đầu tư thời gian đúng mức đến công việc kinh doanh nên chỉ sau một thời gian, anh phải đóng cửa cả 3 cửa hàng cùng một lúc. Dấn thân vào con đường kinh doanh chuyên nghiệp, anh cũng vấp phải nhiều khó khăn và thất bại. Sau một thời gian, chàng trai 9x đã tìm thấy con đường mới là kinh doanh online thông qua mạng lưới thương mại điện tử và thành công trong lĩnh vực này. Khi nghiên cứu và tìm hiểu sâu về thị trường trong nước, Lê Diên Hạnh đã đầu tư vào lĩnh vực mỹ phẩm thiên nhiên với các dòng sản phẩm chủ đạo từ than tre hoạt tính. Đến năm 2018, anh thành lập Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Zenpali. Kể từ khi về một nhà, cặp đôi trên đã tích cực hoạt động trên mạng xã hội và đặc biệt là Tiktok với các video hài hước. Sau khi xây dựng được hình ảnh và tệp khách hàng, vợ chồng Phan Thủy Tiên và Lê Diên Hạnh đã đẩy mạnh bán hàng và có được nhiều bất động sản, xe sang từ sản phẩm bột than tre, mỹ phẩm của nhà Zenpali.