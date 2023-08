Điểm tin kinh doanh 7/8: Chuyên gia lạc quan về giá vàng tuần này

Hãng sản xuất chip nhớ lớn thứ hai thế giới SK hynix (Hàn Quốc) vừa cho biết, thị trường chip nhớ đang bắt đầu phục hồi sau thời kỳ suy thoái sâu trong bối cảnh nhu cầu trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển mạnh mẽ đã đẩy giá cổ phiếu của hãng tăng dù hoạt động kinh doanh quý II/2023 thua lỗ.

Đặc biệt, nhu cầu chip nhớ từ các doanh nghiệp và máy tính cá nhân chơi game được dự báo sẽ tăng trong nửa cuối năm nay so với nửa đầu năm, SK hynix cho biết.

Các nhà sản xuất chip nhớ đã cắt giảm sản lượng trong nửa đầu năm nay do giá tiếp tục giảm bởi nhu cầu của khách hàng trong bối cảnh kinh tế gặp khó khăn. Tuy nhiên, sự bùng nổ AI đã giúp SK hynix tăng doanh số bán chip DRAM cao cấp trong quý II/2023 và thu hẹp khoản thua lỗ so với quý trước.

SK hynix đã báo cáo khoản lỗ hoạt động 2.900 tỷ won (2,28 tỷ USD) trong quý II/2023, trái ngược so với mức lãi 4.200 tỷ won cùng kỳ năm trước do nhu cầu và giá chip nhớ yếu. Doanh thu của hãng trong quý này cũng giảm 47% so với cùng kỳ năm trước xuống 7.310 tỷ won.

SK hynix cho biết, nhu cầu bộ nhớ máy chủ AI đã tăng nhanh. Trung bình trong quý II/2023 các chip DRAM được bán với giá cao hơn so với quý I/2023.

SK hynix dẫn đầu thị trường DRAM tận dụng bộ nhớ băng thông cao (HBM) được sử dụng trong AI đang phát triển nhanh chóng, khi chiếm 50% thị phần trong HBM vào năm 2022, tiếp theo là Samsung Electronics (40%) và Micron (10%), theo TrendForce.

Greg Roh, trưởng bộ phận nghiên cứu của Hyundai Motor Securities, cho biết, hoạt động kinh doanh chip DRAM của SK hynix dự kiến sẽ có lãi trong quý IV/2023 nhờ doanh số bán các sản phẩm cao cấp tăng mạnh.

- Giá gạo xuất khẩu ở mức đỉnh của 15 năm

Giá lúa ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục tăng, cùng với đó, giá gạo 5% tấm xuất khẩu cũng được chào bán ở mức đỉnh của 15 năm từ 590 - 600 USD/tấn.

Mức giá từ 590 - 600 USD/tấn, cao hơn so với mức từ 550 - 575 USD/tấn của tuần trước. Một thương nhân ở Thành phố Hồ Chí Minh cho biết giá gạo tiếp tục tăng sau khi Ấn Độ và một số nước khác hạn chế xuất khẩu. Nhận định về triển vọng giá gạo, nhiều thương nhân nói: “Chưa biết giá sẽ tăng đến mức nào”.