Điểm tin kinh doanh 31/8: Giá xăng dầu được dự báo tăng cao, VINPA đề nghị điều chỉnh vào ngày 1/9

- Dự báo ngành dệt may xuất khẩu đạt 45 tỷ USD

So với thế giới, Việt Nam đang xếp vị trí thứ 3 trong tốp các nước có kim ngạch xuất khẩu dệt may lớn. Kim ngạch xuất khẩu của dệt may Việt Nam đã đạt mốc 40,4 tỷ USD năm 2021, và dự kiến tăng lên 45 tỷ USD vào cuối năm 2022.