Điểm tin kinh doanh 21/12: Giá vàng xô đổ mọi kỷ lục, lên gần 76 triệu đồng/lượng

Lũy kế từ đầu năm 2023 tới ngày 15/12, Việt Nam xuất khẩu hàng hóa đạt 337,6 tỷ USD, giảm 5,1% so với cùng kỳ năm trước. Hàng hóa nhập khẩu đạt 312,3 tỷ USD, giảm 9,8%. Việt Nam xuất siêu 25,3 tỷ USD hàng hóa.

Bức tranh xuất khẩu nửa đầu tháng 12/2023 nổi bật với sự tăng trưởng của quặng và khoáng sản khi cao gấp 10,9 lần so với cùng kỳ năm trước về kim ngạch, đạt 15,3 triệu USD.

Mặt hàng than cũng tăng trưởng tới ba con số với +275% so với cùng kỳ, từ 7,3 triệu USD lên 27,4 triệu USD.

Các mặt hàng thuộc nhóm nông, thủy sản trong kỳ 1 tháng 12 đồng loạt ghi nhận tăng trưởng dương về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, sau đà giảm của kỳ 2 tháng 11/2023, gạo tiếp tục tăng trưởng tốt với +91%, đạt 200 triệu USD; tương tự rau quả cũng tăng 42%, đạt 189 triệu USD; sắn và sản phẩm sắn tăng nhẹ 1,1%, lên mức 63 triệu USD.

Trong nhóm hàng tỷ USD, máy vi tính, điện tử và linh kiện cũng tăng 13%, lên mức 2,51 tỷ USD; điện thoại tăng 1,7%, đạt 1,79 tỷ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác tăng 12,4%, đạt 1,86 tỷ USD. Hàng dệt may lại giảm 2,3%, còn 1,34 tỷ USD.

Trong 45 mặt hàng xuất khẩu chính, có tới 34 mặt hàng ghi nhận kim ngạch xuất khẩu cao hơn so với cùng kỳ năm trước trong nửa đầu tháng 12. Ngược lại, có 11 mặt hàng lại có giá trị đi lùi so với cùng kỳ.

- Năm 2024, ngành Hàng không dự kiến vận chuyển trên 80 triệu khách

Cục Hàng không Việt Nam dự kiến, năm 2024, sản lượng vận chuyển hành khách ước đạt 80,3 triệu khách, tăng 7,1% so với năm 2023.

Trong số này, hành khách nội địa là 38,5 triệu khách (giảm 10,5% so với năm 2023), hành khách quốc tế là 41,8 triệu khách (tăng 30,6% so với năm 2023).

Thống kê của Cục Hàng không Việt Nam cho thấy, năm 2023, tổng thị trường vận chuyển hành khách ước đạt xấp xỉ 74 triệu, tăng 34,5% so với năm 2022, giảm 7,4% so với năm 2019. Trong đó, vận chuyển quốc tế đạt 32 triệu khách, tăng 1,7 lần so năm 2022 và bằng 77% so với năm 2019; vận chuyển nội địa đạt 42 triệu khách, giảm 3% so với năm 2022 và tăng 12% so với năm 2019.

Tổng sản lượng hành khách thông qua các cảng hàng không năm 2023 ước đạt 113,9 triệu khách, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2022; trong đó, sản lượng khách quốc tế đạt 32,7 triệu khách, tăng 170,6% so với cùng kỳ năm 2022; khách nội địa đạt 81,2 triệu khách, giảm 6,1% so với năm 2022.