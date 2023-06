Điểm tin kinh doanh 19/6: Các chuyên gia lạc quan về giá vàng tuần này

Với những nỗ lực hồi phục không thành công từ hỗ trợ này, xác suất VN-Index sẽ vi phạm đường EMA5 sẽ tăng cao hơn trong lần kiểm định này. Do đó, chỉ số nhiều khả năng sẽ giảm xuống mức thấp hơn để kiểm định hỗ trợ EMA10 tại vùng 1.110 điểm và sau đó là đường EMA200 tại vùng 1.100 điểm.

Thanh khoản thị trường được giữ ở trên mức trung bình với giá trị giao dịch trung bình một phiên trên sàn HOSE đạt 17.092 tỉ đồng, giảm 6,5% so với tuần trước, nhưng tăng 22,3% so với trung bình 5 tuần trước đó.

Theo Vietcap, xu hướng tăng điểm lên vùng 1.140-1.150 điểm của VN-Index chỉ có thể được củng cố nếu chỉ số có thể tăng và đóng cửa trên mốc 1.120 điểm. Tuy nhiên, kịch bản này đang có xác suất xảy ra thấp hơn.

- Tiêu thụ thép trong tháng 5 tăng 13,6%

Theo Hiệp hội Thép Việt Nam, trong tháng 5, sản xuất thép thành phẩm đạt 2,224 triệu tấn, tăng 2,3%; bán hàng thép các loại đạt 2,309 triệu tấn, tăng 13,62% so với tháng trước và ngang với cùng kỳ 2022.

Tính chung 5 tháng đầu năm nay, sản xuất thép thành phẩm đạt 11,091 triệu tấn, giảm 21,8% so với cùng kỳ. Bán hàng thép thành phẩm đạt 10,409 triệu tấn, giảm 19,3% so với cùng kỳ.

Về tình hình xuất nhập khẩu các sản phẩm thép, tính chung 4 tháng đầu năm, nhập khẩu thép thành phẩm các loại về Việt Nam khoảng 3,769 triệu tấn với trị giá hơn 3,162 tỷ USD, giảm 5,15% về lượng và giảm 24,36% về giá trị. Trung Quốc là quốc gia cung cấp thép lớn nhất cho Việt Nam, với mức 54,7%; tiếp đến là Nhật Bản; Hàn Quốc, Ấn Độ và Đài Loan.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 3,257 triệu tấn thép, tăng 0,48% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị xuất khẩu đạt 2,522 tỷ USD giảm 23,79% so với cùng kỳ năm 2022. Thị trường xuất khẩu chủ yếu là khu vực ASEAN (36,38%), EU (24,15%), Hoa Kỳ (7,55%), Ấn Độ (5,72%) và Thổ Nhĩ Kỳ (3,21%).

- Rà soát việc nộp thuế của Grab tại Việt Nam

Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Vũ Chí Hùng cho biết sẽ trao đổi với Cục thuế TP.HCM để chỉ đạo Chi cục thuế số 7 - Nhà Bè rà soát nghĩa vụ thuế của Grab.

Tại họp báo thường kỳ quý II tổ chức ngày 16/6, Bộ Tài chính nhận được một số câu hỏi liên quan đến việc chấp hành nghĩa vụ thuế của hãng gọi xe công nghệ Grab tại Việt Nam.

Cụ thể, Công ty TNHH Grab là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã hoạt động ở Việt Nam được 9 năm. Giai đoạn mới tiến vào thị trường, doanh thu của Grab năm 2014 chỉ ghi nhận 1,5 tỷ đồng. Song đến năm 2022, chỉ tiêu tài chính này đã tăng lên 6.384 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Grab chưa phải nộp khoản thuế thu nhập doanh nghiệp nào cho Việt Nam trong khi hàng năm vẫn chuyển hàng trăm tỷ đồng phí bản quyền, phí quản lý... cho hai công ty liên quan là GrabTaxi Holdings Pte Ltd (trụ sở ở Singapore) và Grab Inc (trụ sở ở Đảo Cayman, Anh).

Thực tế này khiến dư luận đặt ra nhiều câu hỏi về trách nhiệm rà soát nghĩa vụ nộp thuế đối với Grab của Tổng cục Thuế cũng như tính hiệu quả của các biện pháp chống chuyển giá, ngăn chặn thất thu thuế hiện nay của Bộ Tài chính đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Về vấn đề này, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Vũ Chí Hùng khẳng định Bộ Tài chính và ngành thuế luôn quan tâm công tác chống chuyển giá để ngăn thất thu thuế. Theo Luật Quản lý thuế, doanh nghiệp đầu tư kinh doanh tại Việt Nam thực hiện nghĩa vụ thuế theo hình thức tự khai tự nộp.

Với Grab, lãnh đạo Tổng cục Thuế cho biết sẽ trao đổi với Cục thuế TP.HCM để chỉ đạo Chi cục thuế số 7 - Nhà Bè (đơn vị quản lý Công ty TNHH Grab) rà soát, đánh giá về nghĩa vụ nộp thuế của Công ty TNHH Grab, đồng thời báo cáo ngay với Cục thuế TP.HCM để chuyển báo cáo lên Tổng cục Thuế.