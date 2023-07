Điểm tin kinh doanh 1/7: Giá vàng mất mốc quan trọng

Tính đến 16h ngày 30/6 (giờ Việt Nam), theo dữ liệu của Trading Economics, giá vàng thế giới đang dao động quanh ngưỡng 1.902 USD/ounce, chỉ cao hơn một chút so với mốc quan trọng 1.900 USD/ounce.

Giá vàng vừa trải qua một ngày biến động dữ dội. Theo dữ liệu của Kitco.com, trong phiên 29/6 (giờ Mỹ) trên sàn New York, giá kim loại quý đã rơi một mạch xuống gần 1.892 USD/ounce rồi bật tăng và kết thúc phiên ở mức 1.908 USD/ounce.

"Sức hấp dẫn của vàng đã bay hơi. Các nhà đầu tư nhận ra rằng không chỉ có thêm nhiều đợt tăng lãi suất nữa trong năm nay, mà ngay cả việc cắt giảm lãi suất cũng sẽ rất khó xảy ra", ông Erlam giải thích.

"Lạm phát thậm chí còn dai dẳng hơn dự đoán, và đó là tin xấu đối với vàng", vị chuyên gia nhận định.

- Việt Nam xuất siêu 12,25 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2023

Theo thông tin từ Tổng Cục thống kê, tính chung 6 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 316,65 tỷ USD, cán cân thương mại hàng hóa 6 tháng đầu năm 2023 ước tính xuất siêu 12,25 tỷ USD.

Trong tháng 6, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 56,01 tỷ USD, tăng 3,6% so với tháng trước và giảm 14,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 316,65 tỷ USD, giảm 15,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu giảm 12,1%; nhập khẩu giảm 18,2%. Cán cân thương mại hàng hóa 6 tháng đầu năm 2023 ước tính xuất siêu 12,25 tỷ USD.

Về xuất khẩu hàng hóa, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 6/2023 ước đạt 29,3 tỷ USD, tăng 4,5% so với tháng trước. Cùng với các tháng trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tiếp tục có xu hướng tăng trưởng tháng sau tăng so với tháng trước nhờ tác động của hoạt động xúc tiến thương mại được thúc đẩy mạnh mẽ.

- Giá gas xuống mức thấp nhất trong năm

Sau lần giảm mạnh vào tháng 6, giá gas trong nước tiếp tục giảm 18.000 đồng/bình 12 kg vào tháng 7 theo đà hạ nhiệt của giá năng lượng thế giới.