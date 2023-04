Điểm tin kinh doanh 1/4: Giá vàng châu Á hướng đến tháng tăng mạnh nhất trong hai năm rưỡi

Theo đó, với các tổ chức tín dụng, NHNN yêu cầu tiếp tục xác định việc triển khai cho vay hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31 là nhiệm vụ trọng tâm, cần khẩn trương, quyết liệt thực hiện với tinh thần, trách nhiệm cao nhất.

Trong đó, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng chủ động tiếp cận, đồng hành, hướng dẫn khách hàng, nhất là các khách hàng thuộc đối tượng và đang có dư nợ thuộc ngành, lĩnh vực được hỗ trợ lãi suất để khách hàng hoàn thiện hồ sơ, thủ tục được hỗ trợ lãi suất theo quy định.

Kịp thời nắm bắt các thông tin, phản ánh, khó khăn, vướng mắc (từ khách hàng, các hiệp hội, các cơ quan…) trong quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất để kịp thời xử lý, tháo gỡ; báo cáo NHNN, các Bộ, ngành về các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền và đề xuất, kiến nghị (nếu có).

- Ngân hàng Singapore hạ dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2023

Ngân hàng UOB khẳng định, kết quả GDP trong quý I năm nay thấp hơn nhiều so với dự kiến, phần lớn là do nhu cầu sụt giảm trên toàn cầu và hạ dự báo tăng trưởng GDP cả năm 2023 của Việt Nam xuống mức 6,0% so với dự báo trước đó là 6,6%.

UOB khẳng định, kết quả GDP trong quý I của Việt Nam thấp hơn nhiều so với dự kiến, phần lớn là do nhu cầu sụt giảm trên toàn cầu. Riêng nhu cầu trong nước vẫn duy trì đà tăng, thể hiện qua hoạt động dịch vụ vẫn tăng trưởng. Tuy nhiên, với việc quý I khởi đầu ở mức thấp có thể sẽ kìm hãm kết quả tăng trưởng của cả năm 2023.

“Do đó, chúng tôi hạ dự báo tăng trưởng GDP cả năm 2023 của Việt Nam xuống mức 6,0% so với dự báo trước đó là 6,6%”, báo cáo của UOB nêu.

Dựa trên kết quả tăng trưởng mới nhất và Ngân hàng Nhà nước cân bằng giữa việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo bình ổn giá, UOB cho rằng nhiều khả năng Ngân hàng Nhà nước sẽ thiên về chính sách nới lỏng hơn trong giai đoạn sắp tới.