Điểm tin công nghệ 6/4: Hàng loạt thế hệ iPhone sẽ không được cập nhật lên iOS 17

Cụ thể ngoài Bộ Thông tin và Truyền thông, đoàn kiểm tra liên ngành sẽ có sự tham gia của Bộ Công Thương, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính).

Đại diện TikTok cho biết, đây là hoạt động thanh, kiểm tra theo kế hoạch của Chính phủ với các công ty hoạt động ở Việt Nam, không chỉ riêng TikTok. Công ty sẽ làm việc với cơ quan quản lý trong quý II.

Trước tình trạng loạn nội dung xấu độc, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết sẽ có cuộc thanh tra toàn diện TikTok tại Việt Nam và xử lý nghiêm nếu có sai phạm.

- Thanh tra diện rộng quản lý thông tin thuê bao của tất cả nhà mạng

Bộ Thông tin Truyền thông vừa có công văn đề nghị các tỉnh, thành và các Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện thanh tra diện rộng quản lý thông tin thuê bao di động từ ngày 5/4 - 5/6.

Theo Bộ Thông tin Truyền thông, trong thời gian vừa qua, hoạt động mua bán SIM rác vẫn diễn ra phổ biến, thuê bao điện thoại có đầy đủ thông tin cá nhân nhưng không do chính chủ sử dụng. Nhiều doanh nghiệp, cá nhân đứng tên đăng ký sở hữu hàng nghìn SIM, nhưng không rõ mục đích sử dụng, không phù hợp với nhu cầu thực tế hoặc so với số lượng nhân viên hiện có, đã dẫn đến tình trạng bùng phát các cuộc gọi quấy rối, khủng bố đòi nợ, lừa đảo, bôi nhọ, xúc phạm gây mất trật tự, an toàn xã hội, nhiều người dân bị thiệt hại về tài sản.