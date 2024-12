Điểm tin Công nghệ 4/12: Apple bị cáo buộc theo dõi thiết bị cá nhân và iCloud của nhân viên, cấm thảo luận về mức lương

Threads đạt mốc 35 triệu người dùng; 3 tính năng AI mới trên iOS 18 người dùng iPhone không thể bỏ lỡ - Nokia đang làm gì? Sau thành công với thị trường hạ tầng mạng di động, Nokia muốn mở rộng sang lĩnh vực trung tâm dữ liệu và liên lạc quân sự. Giữ chức CEO Nokia từ năm 2020, Pekka Lundmark vẫn phải thường xuyên giải thích rằng Nokia không còn sản xuất điện thoại di động. Hiện nay, công ty tập trung vào thị trường viễn thông, định hướng mở rộng các lĩnh vực như trung tâm dữ liệu và quốc phòng. Nokia vừa để mất hợp đồng trị giá 14 tỷ USD với AT&T vào tay Ericsson, đồng nghĩa hạ tầng của công ty Phần Lan bị loại khỏi một trong những nhà mạng lớn nhất của Mỹ. Sau biến cố này, Lundmark có nhiệm vụ giữ Nokia phát triển đúng hướng. Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg, Lundmark chia sẻ về những trải nghiệm, tác động khi ông Donald Trump tái đắc cử tổng thống Mỹ, bên cạnh cơ hội phát triển của Nokia trong bối cảnh thế giới bất ổn. - Sàn thương mại điện tử bán sỉ xuyên biên giới hai chiều đầu tiên tại Việt Nam sắp đi vào hoạt động VIPO Mall là nền tảng mua sỉ trực tuyến toàn trình, hai chiều, kết nối trực tiếp khách hàng Việt Nam với các nhà cung cấp quốc tế và ngược lại, mà không cần qua trung gian, đại diện Viettel Post (Tập đoàn Viettel) cho hay. VIPO Mall được thiết kế với giao diện tiếng Việt thân thiện và cho phép thanh toán bằng tiền đồng Việt Nam, mang lại khả năng mua sỉ tiện lợi cho người dùng. Điểm nổi bật của VIPO Mall là khả năng tích hợp toàn bộ quy trình từ tìm kiếm, đặt hàng, thanh toán đến vận chuyển trong một nền tảng duy nhất. Người dùng có thể dễ dàng theo dõi tình trạng đơn hàng, từ khi đặt mua cho đến lúc hàng được giao qua app/web của nền tảng, giúp quản lý mọi giao dịch một cách minh bạch và thuận tiện. Ngoài ra, tận dụng thế mạnh về logistics từ công ty mẹ Viettel Post, thời gian giao hàng trên VIPO Mall sẽ được rút ngắn từ 3-7 ngày so với các dịch vụ khác trên thị trường, tối ưu được chi phí cho toàn bộ chuỗi cung ứng. VIPO Mall cũng là sàn thương mại điện tử bán sỉ xuyên biên giới đầu tiên tại Việt Nam có kết nối hai chiều. Người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm các xu hướng sản phẩm mới nhất trên thế giới và mua sỉ các sản phẩm này với giá hợp lý trên VIPO Mall. Đồng thời, các sản phẩm Việt Nam chất lượng cao mở bán trên VIPO Mall, cũng có thể tiếp cận tới hàng triệu khách hàng toàn cầu, thông qua các sàn thương mại điện tử kết nối với sàn VIPO Mall và Viettel Post. - Threads đạt mốc 35 triệu người dùng Trong tháng 11 vừa qua, ứng dụng Threads đã đạt được cột mốc quan trọng khi vượt qua con số 35 triệu người dùng. Theo thống kê, Threads- ứng dụng mạng xã hội của Meta đã ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng về số lượng người dùng. Trong tháng 11, ứng dụng thu hút 35 triệu lượt đăng ký mới. Các báo cáo gần đây cũng đề cập: Threads đã duy trì mức tăng trưởng ấn tượng với hơn 1 triệu lượt đăng ký mới mỗi ngày trong suốt 3 tháng gần đây. Giữa tháng 11, CEO của Instagram - Adam Mosseri đã chia sẻ rằng: Threads đã đạt được 15 triệu lượt đăng ký trong tháng, phản ánh sự gia tăng mạnh mẽ số lượng người dùng. Hiện Threads có hơn 275 triệu người dùng hoạt động hàng tháng (Mark Zuckerberg- CEO Meta tiết lộ). Với đà tăng trưởng này, Threads sẽ dần khẳng định vị thế trong thị trường mạng xã hội. - Apple bị cáo buộc theo dõi thiết bị cá nhân và iCloud của nhân viên, cấm thảo luận về mức lương Apple bị cáo buộc trong một vụ kiện mới rằng đã theo dõi bất hợp pháp các thiết bị cá nhân và tài khoản iCloud của nhân viên, đồng thời ngăn cấm họ thảo luận về mức lương và điều kiện làm việc. Đơn khiếu nại, do Amar Bhakta (cựu nhân viên trong lĩnh vực quảng cáo kỹ thuật số của Apple) đệ trình lên tòa án bang California (Mỹ) hôm 1.12, cho rằng công ty yêu cầu nhân viên cài đặt phần mềm trên các thiết bị cá nhân sử dụng cho công việc. Amar Bhakta cáo buộc phần mềm này cho phép Apple truy cập email, thư viện ảnh, dữ liệu sức khỏe, thiết bị “nhà thông minh” và thông tin cá nhân khác của nhân viên. Ngoài ra, Amar Bhakta cáo buộc Apple áp dụng các chính sách bảo mật nhằm ngăn cản nhân viên thảo luận về điều kiện làm việc, kể cả với truyền thông, và cản trở việc tố giác được pháp luật bảo vệ. Làm việc tại Apple từ năm 2020, Amar Bhakta tuyên bố anh bị cấm nói về công việc của mình trên podcast, nhận yêu cầu xóa thông tin về điều kiện làm việc khỏi hồ sơ LinkedIn. “Các chính sách và hoạt động giám sát của Apple làm giảm bớt và hạn chế bất hợp pháp quyền tố giác của nhân viên, quyền cạnh tranh, quyền tự do di chuyển trên thị trường lao động và quyền tự do ngôn luận của họ”, đơn kiện nêu rõ. Người phát ngôn của Apple cho biết các cáo buộc trong đơn kiện là vô căn cứ, khẳng định nhân viên được đào tạo hàng năm về quyền thảo luận điều kiện làm việc. - 3 tính năng AI mới trên iOS 18 người dùng iPhone không thể bỏ lỡ Người dùng iPhone, đặc biệt là fan cứng của Apple, chắc chắn không nên bỏ qua 3 tính năng AI đột phá vừa xuất hiện trên iOS 18.2 Beta. Theo SlashGear, phiên bản iOS 18.2 beta mang đến loạt cải tiến AI hứa hẹn thay đổi hoàn toàn cách chúng ta sử dụng iPhone. Bản cập nhật này giới thiệu các tính năng như Siri nâng cấp với ChatGPT, Visual Intelligence, và Image Playground – tất cả đều được thiết kế để nâng cao trải nghiệm hàng ngày. Siri tích hợp ChatGPT: nâng tầm trợ lý ảo Trong bản iOS mới, Siri không còn dừng lại ở vai trò một trợ lý ảo thông thường. Hợp tác cùng OpenAI, Apple đã tích hợp ChatGPT vào Siri, giúp nó xử lý các câu hỏi phức tạp mà trước đây người dùng thường phải tìm kiếm trên trình duyệt. Chỉ cần gọi Siri bằng giọng nói hoặc văn bản, bạn sẽ nhận được câu trả lời tức thì trong giao diện trò chuyện thân thiện và trực quan. Visual Intelligence: camera thành công cụ tìm kiếm Visual Intelligence biến camera của iPhone thành một công cụ tìm kiếm thông minh dựa trên hình ảnh. Chỉ cần giữ nút camera, bạn có thể chụp và đặt câu hỏi về bất kỳ vật thể nào trong khung hình. Siri sẽ xử lý câu hỏi, và nếu không đủ khả năng, ChatGPT sẽ hỗ trợ tiếp. Điều đó giúp việc tra cứu trở nên dễ dàng và trực quan hơn bao giờ hết. Mặc dù đang trong giai đoạn thử nghiệm, nhưng tính năng này đã gây ấn tượng mạnh với sự tiện lợi và tiềm năng. Image Playground: thế giới sáng tạo không giới hạn Ứng dụng Image Playground là nơi người dùng có thể sáng tạo với hình ảnh chỉ bằng mô tả văn bản. Dù không thể tạo ảnh siêu thực như DALL-E hay Imagen, công cụ này tập trung vào yếu tố giải trí, mang lại những hiệu ứng độc đáo và vui nhộn. Đây hứa hẹn sẽ là một sân chơi sáng tạo thú vị cho những ai yêu thích nghệ thuật và sự khác biệt.