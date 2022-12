Điểm tin công nghệ 31/12: Apple tiếp tục duy trì dòng iPhone ế ẩm

- Apple tiếp tục duy trì dòng iPhone ế ẩm

Bất chấp thực trạng iPhone 14 Plus có sức mua kém, Apple vẫn lên kế hoạch sản xuất phiên bản kế nhiệm của dòng sản phẩm này.

Theo thông tin từ The Apple Post, gã khổng lồ xứ Cupertino tiếp tục điền tên iPhone 15 Plus vào kế hoạch sản xuất sắp tới, cho dù người dùng không mấy mặn mà với iPhone 14 Plus. Như vậy, sang năm 2023, dòng smartphone chủ chốt của Apple vẫn bao gồm 4 model: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max.

Trước khi có mặt trên thị trường, iPhone 14 Plus màn hình 6,7 inch được kỳ vọng là sản phẩm bán chạy nhất trong dòng iPhone 14. Tuy nhiên, thực tế đã cho thấy điều ngược lại. Người dùng thờ ơ với phiên bản này, trong khi iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max luôn trong tình trạng cung không đủ cầu, buộc Apple phải thay đổi kế hoạch sản xuất.