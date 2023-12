Điểm tin công nghệ 14/12: Xu thế smartphone năm 2024

- Hơn 15% thanh thiếu niên Mỹ ‘nghiện’ YouTube và TikTok

CNBC dẫn một cuộc khảo sát trên mạng xã hội mới đây của Trung tâm nghiên cứu Pew cho thấy, hơn 15% thanh thiếu niên sử dụng "gần như liên tục" các ứng dụng phát video như YouTube và TikTok.

Theo kết quả cuộc khảo sát, YouTube được xem là nền tảng được sử dụng rộng rãi nhất dành cho thanh thiếu niên tại Mỹ với 93% người tham gia khảo sát thường xuyên sử dụng dịch vụ này. Khoảng 16% trong số đó cho biết họ gần như liên tục sử dụng YouTube.

TikTok là ứng dụng phổ biến thứ hai tại Mỹ với 63% thanh thiếu niên sử dụng dịch vụ. Hơn 17% người tham gia khảo sát họ sử dụng liên tục dịch vụ này. Theo sau đó là Snapchat (60%) và Instagram (59%).

Ngoài ra, báo cáo cũng chỉ ra rằng Facebook và X (trước đây là Twitter) không còn là mạng xã hội phổ biến với thanh thiếu niên Mỹ.

Đặc biệt về Facebook, tỷ lệ thanh thiếu niên sử dụng ứng dụng này đã giảm từ 71% trong khoảng thời gian năm 2014-2015 xuống còn 33% năm 2023. Điều này cho thấy Facebook đang mất khả năng tiếp cận một thế hệ người dùng mới ở Mỹ.

- Hơn 1.000 tổ chức có thể bị ảnh hưởng bởi lỗ hổng Zero-day

Cục An toàn thông tin cho biết, hệ thống giám sát an toàn không gian mạng quốc gia đã phát hiện hành vi sử dụng lỗ hổng Zero-day để tấn công vào các hệ thống thư điện tử sử dụng Zimbra. Ước tính tại Việt Nam có hơn 1.000 tổ chức có thể bị ảnh hưởng.

Cục An toàn thông tin đã có công văn số 2216 /CATTT-NCSC ngày 12-12 gửi cơ quan chuyên trách về an toàn thông tin của cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước lớn, các ngân hàng và tổ chức tài chính về việc phát hiện lỗ hổng an toàn thông tin Zero-day trong hệ thống mail Zimbra.