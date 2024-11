Điểm tin Công nghệ 12/11: Hé lộ thông tin về Huawei Mate 70 Pro

Sẵn sàng chặn tên miền, khóa ứng dụng các sàn TMĐT Temu, Shein; TSMC 'kẹt cứng' giữa cuộc chiến vi mạch Mỹ-Trung - TSMC 'kẹt cứng' giữa cuộc chiến vi mạch Mỹ-Trung Mới đây, Mỹ đã yêu cầu TSMC ngừng bán chip AI tiên tiến cho Trung Quốc đại lục - thị trường quan trọng của hãng này. Theo Reuters, từ 11/11, TSMC sẽ tạm dừng việc vận chuyển một số loại chip tiên tiến phục vụ AI cho một số khách hàng Trung Quốc đại lục. Việc này được cho là do yêu cầu từ Bộ Thương mại Mỹ áp đặt lệnh hạn chế xuất khẩu đối với các sản phẩm đó. Cụ thể, nguồn tin trong ngành cho biết hạn chế xuất khẩu bao gồm một số loại chip tiên tiến, có thiết kế cao cấp hơn hoặc bằng 7 nm, sử dụng trong các AI accelerator và bộ xử lý đồ họa (GPU). Lệnh hạn chế của Bộ trên được đưa ra chỉ vài tuần sau khi TSMC thông báo rằng một trong những con chip của họ đã được tìm thấy trong bộ xử lý AI của Huawei. Công ty nghiên cứu công nghệ Tech Insights đã tháo rời sản phẩm, tìm ra chip TSMC và hành vi vi phạm rõ ràng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ. Huawei hiện đang nằm trong danh sách hạn chế thương mại của Mỹ với mức độ thuộc loại gắt gao nhất. Theo Reuters đưa tin vào tháng 7, chính quyền ông Biden đã soạn thảo các quy định mới về một số thiết bị sản xuất chip xuất khẩu, và có kế hoạch thêm khoảng 120 công ty Trung Quốc vào danh sách thực thể bị hạn chế của Bộ Thương mại, bao gồm các nhà máy sản xuất chip, nhà sản xuất công cụ và các công ty liên quan. Theo tờ Hoàn Cầu, trong những năm gần đây, Mỹ đã liên tục thắt chặt các hạn chế đối với xuất khẩu chip AI sang Trung Quốc. Tuy nhiên, doanh nghiệp vận hành bởi lợi nhuận và mặc dù TSMC không thể chống lại áp lực của Mỹ, chắc chắn họ sẽ tìm cách linh động và không gian để đàm phán - Ma Jihua, một nhà quan sát kỳ cựu trong ngành viễn thông đại lục, nhận xét. Giống như nhiều nhà sản xuất chip khác, họ không thể để mất thị trường đại lục, Ma nói thêm. Trích dẫn một nguồn tin nội bộ từ TSMC, tờ Economic Daily News của Đài Loan đưa tin rằng "công ty hiện đang thảo luận về cách ứng phó với các quy định mới của Mỹ". Tờ báo cũng đưa một nguồn tin ẩn danh trong ngành cho biết TSMC khó có thể đình chỉ các lô hàng có liên quan vào thời điểm này. TSMC hy vọng rằng hạn chế sẽ chỉ áp dụng cho các công ty đại lục có sản phẩm liên quan đến chip AI, mà không ảnh hưởng đến các khách hàng khác, chẳng hạn như những công ty trong lĩnh vực chip di động, theo báo chí địa phương. Dù Mỹ cố gắng cô lập ngành bán dẫn của Trung Quốc trong vài năm trở lại đây bằng cách gây áp lực lên các công ty bán dẫn hàng đầu thế giới, hiệu quả không phải lúc nào cũng như ý. - Sẵn sàng chặn tên miền, khóa ứng dụng các sàn TMĐT Temu, Shein Đối với các nền tảng thương mại điện tử (TMĐT) đang hoạt động mà chưa đăng ký với Bộ Công thương, chúng ta có đủ khả năng và công nghệ để chặn bất cứ lúc nào, nếu muốn. Đó là chia sẻ của ông Lê Nam Trung, phó Cục trưởng Cục Công nghiệp Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) tại hội thảo về TMĐT tổ chức mới đây. Theo ông Trung, Việt Nam đã có một bước tiến lớn về công nghệ trong những năm gần đây, có đủ khả năng và công nghệ để kiểm soát không gian mạng. Chúng ta có thể chặn các nền tảng TMĐT hoạt động trái phép, hay hoạt động không đúng với mục đích đăng ký với cơ quan chức năng. Bộ Công thương sẽ đề nghị cơ quan liên quan chặn tên miền và ứng dụng Temu nếu chưa hoàn tất đăng ký hoạt động tại Việt Nam trong tháng 11. Cụ thể, ông Trung cho biết các cơ quan chức năng đã nắm bắt tình hình hoạt động của sàn TMĐT Temu ngay từ lúc triển khai phiên bản tiếng Việt tại Việt Nam. Trước đó, một sàn TMĐT khác là Shein cũng đã tiếp cận với khách hàng Việt Nam. Tuy nhiên, chúng ta đang tạo điều kiện để các doanh nghiệp hoạt động, kể cả đối với các sàn TMĐT xuyên biên giới, chứ không phải không thể ngăn chặn được. Cơ quan chức năng chỉ cần chặn các tên miền và ứng dụng trên iOS hoặc Android là họ không thể xuất hiện ở lãnh thổ Việt Nam. - Cảnh báo mạo danh Điện lực yêu cầu thanh toán tiền điện vào tài khoản cá nhân EVNHANOI đề nghị khách hàng sử dụng điện nêu cao tinh thần cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân, không thanh toán tiền điện vào tài khoản ngân hàng khi chưa được xác minh. Tổng công ty Điện lực Hà Nội (EVNHANOI) vừa cảnh báo khách hàng về các cuộc gọi mạo danh yêu cầu khách hàng thanh toán tiền điện bằng cách chuyển khoản vào tài khoản cá nhân. Theo đó, gần đây trên địa bàn Hà Nội xuất hiện một số đối tượng lừa đảo, mạo danh nhân viên điện lực, sử dụng số điện thoại di động cá nhân gọi điện và yêu cầu người dân thanh toán tiền điện bằng cách chuyển khoản số tiền điện phải thanh toán vào tài khoản cá nhân của các đối tượng này. Khi khách hàng từ chối, những đối tượng này ngay lập tức có thái độ khiếm nhã, sử dụng lời nói bất lịch sự với khách hàng, đe dọa cắt điện của khách hàng. “EVNHANOI khẳng định tuyệt đối không sử dụng tài khoản cá nhân để thu tiền điện, đồng thời, nhân viên điện lực khi giao tiếp với khách hàng đều tuân thủ nghiệp vụ chăm sóc khách hàng, tuyệt đối không có thái độ khiếm nhã, không được phép sử dụng lời nói bất lịch sự khi giao tiếp với khách hàng,” đại diện EVNHANOI cho hay. - Hé lộ thông tin về Huawei Mate 70 Pro Huawei vừa xác nhận rằng dòng flagship Mate 70 sẽ được trình làng ngay trong tháng 11 - hứa hẹn là dòng Mate mạnh mẽ nhất từ trước đến nay. Dòng Mate 70 dự kiến gồm 4 model: Mate 70, Mate 70 Pro, Mate 70 Pro+ và Mate 70 Ultimate Design. Mới đây, Leaker Digital Chat Station vừa tiết lộ một vài thông tin quan trọng về phiên bản Mate 70 Pro. Theo đó, Huawei Mate 70 Pro có thể được trang bị màn hình LTPO OLED cong nhẹ 4 cạnh với kích thước lên tới 6.88 inch. Màn hình sẽ có độ phân giải 1.5K cùng tần số quét 120Hz, tích hợp cảm biến 3D ToF giúp nhận dạng khuôn mặt nhanh và an toàn. Nguồn tin cũng tiết lộ, camera chính của Mate 70 Pro sẽ sử dụng cảm biến 50MP với kích thước 1/1.3 inch, tích hợp khả năng thay đổi khẩu độ vật lý. Nhiều khả năng đây là cảm biến Omnivision OV50H hiện được sử dụng trên mẫu Pura 70 Pro. Camera tiềm vọng của Mate 70 Pro cũng được nâng cấp với cảm biến 50 MP hoàn toàn mới, hỗ trợ zoom quang 3.5X và tích hợp chụp ảnh macro. Đây sẽ là bước tiến lớn hơn so với camera tiềm vọng 48MP của Mate 60 Pro. Tuy nhiên, rò rỉ tiết lộ máy không sử dụng cảm biến vân tay dưới màn hình mà vân tay sẽ được chuyển sang cạnh bên và tích hợp chung với nút nguồn. Máy được cho là hỗ trợ sạc nhanh 100W, sạc không dây 80W cùng chuẩn kháng nước IP68/69 cao cấp. Mặc dù dung lượng pin chưa được tiết lộ nhưng Digital Chat Station cho rằng nó không vượt quá 6.000mAh. Mate 70 là dòng smartphone đầu tiên cài sẵn hệ điều hành HarmonyOS NEXT do Huawei tự phát triển - đánh dấu sự độc lập hoàn toàn với Android. - FPT chip inside tiếp tục đóng vai trò quan trọng cho nền bán dẫn Việt Nam Trong khuôn khổ sự kiện Triển lãm ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam 2024 – SEMIExpo Viet Nam 2024, Tập đoàn FPT trình diễn hệ sinh thái bán dẫn FPT chip inside với chủ đề: Vietnam - The Rising star. Trong khuôn khổ sự kiện, ông Nguyễn Vinh Quang - Tổng giám đốc FPT Semiconductor, Tập đoàn FPT đã giới thiệu tới đoàn đại biểu do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Nguyễn Chí Dũng dẫn đầu về hệ sinh thái bán dẫn FPT chip inside. Theo ông Nguyễn Vinh Quang, chip đóng vai trò vô cùng quan trọng trong thế giới công nghệ hiện đại. Đây là nền tảng cho hầu hết các thiết bị điện tử được sử dụng hàng ngày, từ điện thoại thông minh, máy tính, đến các thiết bị gia dụng trong gia đình hay thiết bị y tế. “Trái tim” nằm bên trong của các thiết bị điện tử này chính là chip nguồn PMIC (Power Management Integrated Circuit). PMIC đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và tối ưu hóa năng lượng cho các thiết bị, đảm bảo hiệu suất cao và tiết kiệm năng lượng. Với hệ sinh thái FPT chip inside, FPT không chỉ mang đến những giải pháp công nghệ tiên tiến mà còn là động lực thúc đẩy sự phát triển của công nghệ và kinh tế toàn cầu. Thời gian tới, hệ sinh thái này sẽ tiếp tục đóng vai trò then chốt trong việc định hình tương lai của nền bán dẫn Việt Nam.