Điểm tin Công nghệ 1/10: iPhone 15 Pro chạm đáy, đập hộp mới chỉ hơn 22 triệu

Ra mắt "siêu phẩm" smartphone màn hình gập 3 mạ vàng 24K, giá gần 380 triệu đồng; Nhiều bài hát triệu view biến mất trên YouTube - iPhone 15 Pro chạm đáy, đập hộp mới chỉ hơn 22 triệu Chưa đầy 1 tuần sau khi iPhone 16 Pro mở bán rộng rãi, thị trường đã bắt đầu chứng kiến sự đi xuống của giá iPhone 15 Pro mới 100% tới mức thấp khó tin. Ngay sau khi iPhone 16 đặc biệt là iPhone 16 Pro được bán tại Việt Nam, dòng sản phẩm này đã nhận được đánh giá tốt của người dùng. Chính vì vậy, giá bán của iPhone 15 Pro hiện đã được kéo xuống thấp và trở thành lựa chọn giá rẻ hấp dẫn nhất nhưng vẫn đủ cao cấp cho nhiều năm tới. Cụ thể, iPhone 15 Pro đang có mức giá phổ biến từ 23.99 triệu đồng cho hàng mới đập hộp. Nhưng thậm chí có một số đại lý tung ra iPhone 15 Pro thấp hơn nữa và chỉ từ 22.49 triệu đồng cho bản 128GB màu Titan Xanh. So với iPhone 16 Pro mới, việc sở hữu iPhone 15 Pro sẽ giúp khách Việt tiết kiệm ít nhất 6 triệu đồng vào thời điểm cuối tháng 9 như hiện nay. iPhone 15 Pro xuống giá nhanh chủ yếu là bởi nó không có camera 5x như iPhone 16 Pro mới hay iPhone 15 Pro Max cũng thời. Trong khi đó, các trang bị còn lại về chip hay hiệu năng của iPhone 15 Pro hiện vẫn rất mạnh. Thậm chí ngay cả khi không có zoom quang 5x, iPhone 15 Pro vẫn cứ là bom tấn. - Đề nghị gỡ bỏ thông tin liên quan đến việc rao bán trái phép các sản phẩm từ động vật hoang dã Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) vừa ban hành Công văn số 1341/TMĐT-QL ngày 25-9-2024, đề nghị các sàn thương mại điện tử và nền tảng mạng xã hội kiểm tra, rà soát và gỡ bỏ thông tin liên quan đến việc rao bán trái phép các sản phẩm từ động vật hoang dã và thiết bị săn bắt động vật hoang dã. Do đó, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số đề nghị các thương nhân sở hữu các website/ứng dụng thương mại điện tử và các nền tảng mạng xã hội thực hiện các chính sách bán hàng nghiêm cấm hoặc không hỗ trợ bán các sản phẩm từ động vật hoang dã, các loại thiết bị, công cụ săn bắt, tận diệt động vật hoang dã, chim di cư… Các đơn vị cần tiến hành rà soát và gỡ bỏ các sản phẩm vi phạm trên cả nền tảng website và ứng dụng của mình. Đồng thời, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số cũng yêu cầu các doanh nghiệp triển khai các biện pháp kỹ thuật và kiểm duyệt để bảo đảm việc quản lý hiệu quả những sản phẩm liên quan đến động vật hoang dã và thiết bị săn bắt trên các nền tảng. Ngăn chặn, loại bỏ và xử lý các sản phẩm vi phạm như đã phản ánh trên website và ứng dụng theo quy định; yêu cầu các nền tảng báo cáo chi tiết quá trình xử lý trước ngày 4-10-2024. - Ra mắt "siêu phẩm" smartphone màn hình gập 3 mạ vàng 24K, giá gần 380 triệu đồng Liệu có những ai sẵn sàng trả hơn 15.000 USD cho một chiếc điện thoại màn hình gập ba mạ vàng 24K hay không?. Caviar, thương hiệu nổi tiếng với các thiết bị sản phẩm xa xỉ đã một lần nữa biến một chiếc điện thoại thông minh thông thường thành một kiệt tác cực đắt tiền. Huawei Mate XT Ultimate, tuyệt tác màn hình gập ba được ra mắt vào đầu tháng này tại Trung Quốc đã được Caviar tân trang lại như một phần trong bộ sưu tập Rich Colors của mình. Thiết bị tùy chỉnh này có hai phiên bản xa hoa: Rồng đen và Rồng vàng với giá cực ngất ngưởng. Phiên bản Rồng đen lấy cảm hứng từ Rồng Huyền Long trong thần thoại Trung Quốc. Được bọc trong da cá sấu đen mô phỏng vảy rồng trong thần thoại, có các các chi tiết mạ vàng nổi bật. Phiên bản Rồng vàng lại đưa sự sang trọng lên một tầm cao mới, phủ hoàn toàn bằng vàng 24k. Bề mặt của "siêu phẩm" này thể hiện kết cấu của những thanh kiếm hoàng gia từ Long Tuyền, một thành phố nổi tiếng ở Trung Quốc với nghệ thuật rèn kiếm nhiều lớp truyền thống phức tạp. Caviar đã công bố số lượng sản xuất giới hạn 88 chiếc cho cả hai phiên bản, tôn vinh con số 88, con số mang lại may mắn trong văn hóa Trung Quốc. Cả hai phiên bản đều có các tùy chọn bộ nhớ trong lần lượt là: 256GB, 512GB và 1TB. Phiên bản Black Dragon có giá lần lượt là 12.770 USD (khoảng 314,2 triệu đồng), 13.200 USD (khoảng 324,8 triệu đồng) và 13.630 USD (khoảng 335,4 triệu đồng); phiên bản Gold Dragon có giá cao hơn, lần lượt là 14.500 USD (khoảng 357 triệu đồng), 14.930 USD (khoảng 367 triệu đồng) và 15.360 USD (khoảng 378 triệu đồng). Tuy nhiên, Huawei Mate XT Ultimate tiêu chuẩn hiện chỉ dành riêng cho Trung Quốc, dự kiến ​​sẽ phát hành rộng rãi hơn ra thị trường quốc tế vào quý đầu tiên của năm 2025. - Lịch trình MSI Gaming Arena 2024 đã được công bố Khởi đầu từ năm 2010, lịch thi đấu của MGA 2024 (MSI Gaming Arena) Dota 2 tổ chức vào năm nay, do thương hiệu phần cứng máy tính MSI đăng cai, đã được công bố. Mục đích của sự kiện này là nâng cao kỹ năng chơi game, thúc đẩy trao đổi quốc tế và mang đến cho game thủ và người chơi trải nghiệm chơi game đẳng cấp nhất từ trước tới nay. Từ vòng loại trực tuyến khu vực vào ngày 27 tháng 9 đến trận chung kết vào ngày 20 tháng 10, tất cả các trận đấu sẽ được phát trực tiếp trên các kênh YouTube và Twitch chính thức của MSI. MGA 2024 là cuộc thi của bộ môn thi đấu Dota 2 sẽ được tổ chức ở các khu vực Đông Nam Á và Nam Á. Sự kiện này sẽ quy tụ các đội hàng đầu từ Thái Lan, Philippines, Indonesia, Việt Nam, Malaysia, Singapore, Ấn Độ, Sri Lanka và Bangladesh để mang đến một trải nghiệm chơi game thú vị cho người chơi từ khắp nơi trên thế giới. Đội chiến thắng sẽ đến Thái Lan và MSI sẽ chi trả chỗ ở, vé máy bay, visa và chi phí đi lại. Vòng chung kết sẽ được tổ chức tại MSI Stage trong khuôn khổ sự kiện Thai Game Show 2024 tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit ở Bangkok. Tại thời điểm này, các đội hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới sẽ cùng thi đấu để tranh danh hiệu MGA đỉnh cao. Lịch thi đấu: • Vòng loại khu vực trực tuyến: 27 tháng 9 – 2 tháng 10 • Vòng loại trực tuyến: 5 tháng 10 – 6 tháng 10 • Vòng chung kết: 19 tháng 10 – 20 tháng 10 - ByteDance đặt mua hơn 100.000 chip Huawei Ascend 910B với kế hoạch phát triển mô hình AI mới ByteDance có kế hoạch phát triển một mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) được đào tạo chủ yếu bằng chip Huawei khi lệnh hạn chế của Mỹ khiến công ty mẹ TikTok phải dùng chip nội địa, ba người quen thuộc với vấn đề này cho biết. ByteDance đã đa dạng hóa sang các nhà cung cấp chip AI trong nước và đẩy nhanh quá trình phát triển chip của riêng mình kể từ khi Mỹ bắt đầu hạn chế xuất khẩu chip AI tiên tiến từ Nvidia, AMD và Intel sang Trung Quốc vào năm 2022 AI đã trở thành trọng tâm của ngành công nghệ với các công ty thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, từ game đến thương mại điện tử, phân biệt các dịch vụ thông qua việc tích hợp các mô hình AI tùy chỉnh. Bước tiếp theo của ByteDance trong cuộc đua AI là sử dụng chip Huawei Ascend 910B để đào tạo một mô hình ngôn ngữ lớn, theo 3 nguồn tin của Reuters. Nguồn tin thứ 4 của Reuters cho biết ByteDance đang lên kế hoạch cho một mô hình AI mới nhưng không thể nói liệu công ty Trung Quốc này có sử dụng chip Huawei hay không. - Nhiều bài hát triệu view biến mất trên YouTube Trong những ngày gần đây, người dùng YouTube tại Mỹ đang gặp phải một vấn đề gây khó chịu, nhiều bài hát và video âm nhạc nổi tiếng, từng thu hút hàng tỷ lượt xem, bỗng nhiên không còn khả dụng. Khi cố gắng phát những video này trên YouTube hoặc YouTube Music, họ chỉ nhận được thông báo lỗi. Điều khiến cho sự việc này trở nên khó hiểu là mặc dù các video và bài hát này vẫn hiển thị trong kết quả tìm kiếm, nguồn cấp dữ liệu trang chủ và danh sách phát của từng tài khoản, nhưng người dùng không thể xem hay nghe được nội dung từ chúng. Khi nhấp vào liên kết, thông báo lỗi xuất hiện, tạo ra cảm giác bức xúc cho người yêu nhạc. Theo thông tin từ Android Authority, sự cố này xuất phát từ một cuộc tranh chấp cấp phép giữa YouTube và Hiệp hội các tác giả và nhà soạn nhạc sân khấu châu Âu (SESAC). Trong một thông báo, nhóm phụ trách YouTube cho biết: “Thỏa thuận bản quyền âm nhạc của chúng tôi với SESAC đã hết hạn mà chưa đạt được các điều kiện gia hạn mặc dù đội ngũ đã rất nỗ lực. Do đó, chúng tôi cần chặn một số nội dung âm nhạc nhất định trên YouTube tại Mỹ”.