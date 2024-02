'Đệ nhất gia vị Tây Bắc' xưa giá rẻ bèo, nay là đặc sản đắt đỏ

Cây mắc khén thường sinh sống ở độ cao từ 500-1.500m so với mực nước biển. Đây là loại cây thân gỗ cao từ 14-18m, thân thẳng, vỏ có nhiều gai.

Quả mắc khén khi non có màu xanh. (Ảnh: Dân Việt)

Quả mắc khén khi non có màu xanh, khi chín chuyển dần sang màu đen. Các quả mắc khén có hình tương đối tròn, có ngạnh, to cỡ hạt tiêu non.

Mắc khén dùng tươi sẽ thơm ngon hơn nhưng khó bảo quản. Vì thế, người ta thường đem quả mắc khén phơi khô, bảo quản trong lọ thủy tinh kín để dùng quanh năm. Mỗi lần dùng chỉ cần lấy lượng vừa đủ dùng cho 1-2 tháng rồi đem rang 3-5 phút cho thơm, để nguội và xay thành bột mịn mới dùng được. Mắc khén cần được bảo quản kỹ lưỡng để ngăn mất mùi.