Đề nghị xử lý nghiêm cán bộ tiếp tay cho Việt Á nâng khống giá kit test

"Hạ cánh cũng không an toàn"

Ông Đỗ Văn Chiến dẫn chứng vụ án được quan tâm như nâng khống giá kit xét nghiệm Covid-19 tại công ty Việt Á; vụ án "nhận hối lộ" tại Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao, vụ án "thao túng thị trường chứng khoán" ở tập đoàn FLC; "đấu giá đất bất bình thường" và phát hành trái phiếu trái pháp luật của công ty Tân Hoàng Minh; xem xét kỷ luật nhiều cán bộ, đảng viên có chức vụ cao, cả đương chức và đã nghỉ hưu "hạ cánh cũng không an toàn".

Ông Đỗ Văn Chiến cũng cho biết, cử tri lo lắng khi vẫn còn một số cán bộ, công chức, viên chức tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật. "Cử tri bất bình, lên án mạnh mẽ, phẫn nộ đối với những hành vi trục lợi trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, mua sắm trang thiết bị, vật tư tiêu hao, có sự tiếp tay, bao che của một số cán bộ, đảng viên", ông Chiến nói.

Theo ông Đỗ Văn Chiến, cử tri mong muốn các cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật, tránh bỏ lọt tội phạm, bị can bỏ trốn; đồng thời công khai, minh bạch kết quả điều tra, xét xử để nhân dân giám sát.

Từ đầu năm đến nay, các cơ quan tố tụng cả nước đã khởi tố, điều tra 1.264 vụ/2.038 bị can; truy tố 742 vụ/1.594 bị can; xét xử sơ thẩm 737 vụ/1.567 bị cáo về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ, trong đó khởi tố mới 125 vụ án, 259 bị can về tội tham nhũng. Cơ quan tố tụng đã khởi tố 8 cán bộ diện Trung ương quản lý (1 thứ trưởng; 1 nguyên thứ trưởng; 1 nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; và 5 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang).