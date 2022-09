Dè chừng tỷ giá tăng nóng trở lại

Như vậy, so với nửa đầu tháng 8, tỷ giá trong nước có dấu hiệu nóng lên theo đà tăng giá của đồng bạc xanh trên thế giới. Trong phiên giao dịch ngày 31/8/2022, chỉ số USD Index đạt gần 109 điểm, đứng ở mức cao nhất hai thập kỷ sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phát biểu tại Hội nghị Jackson Hole cuối tuần trước, hàm ý Fed sẽ duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn.

Đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng của tháng 8/2022, giá USD trên thị trường tự do đứng ở mức 24.000 VND/USD sau khi đã hạ về dưới 24.000 VND/USD nửa đầu tháng 8. Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá USD/VND có thời điểm bật lên 23.450 VND/USD trước khi hạ nhiệt về mức 23.400 VND/USD trước kỳ nghỉ lễ.

Đồng bạc xanh trên thế giới lập đỉnh mới trong 2 thập kỷ và vượt 24.000 VND/USD trên thị trường tự do trong nước, buộc Ngân hàng Nhà nước tăng hút tiền về, đẩy lãi suất liên ngân hàng tăng lên để giữ sức hấp dẫn của tiền đồng.

Quan sát động thái của Ngân hàng Nhà nước nửa tháng gần đây, có thể thấy, nhà điều hành đã có sự cảnh giác với biến động tỷ giá trước khi Hội nghị Jackson Hole diễn ra và liên tục hút tiền về, thiết lập mặt bằng lãi suất mới trên thị trường liên ngân hàng.

Nếu nửa đầu tháng 8/2022, Ngân hàng Nhà nước chỉ hút ròng 20.000 tỷ đồng (hút về 39.000 tỷ đồng, bơm ra 19.000 tỷ đồng), thì nửa cuối tháng 8 đã hút ròng tới 122.000 tỷ đồng. Việc Ngân hàng Nhà nước liên tục hút tiền về khiến mặt bằng lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm tăng từ khoảng 2% lên mức 3,7 - 3,88%/năm trong vòng 2 tuần qua.

Bên cạnh hút tiền về, theo các chuyên gia phân tích Công ty Chứng khoán SSI, thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã bán giao ngay một khối lượng lớn USD trong dự trữ ngoại hối, qua đó làm giảm khối lượng tiền đồng trên thị trường. Động thái này cũng khiến lãi suất qua đêm trên thị trường liên ngân hàng tăng, từ đó tạo một khoảng cách khá an toàn với lãi suất USD.

Từ đầu năm đến nay, VND đã mất giá 2,8%, thuộc nhóm đồng tiền mất giá ít nhất so với USD trên thế giới. Việc NHNN giảm dự trữ ngoại hối từ đầu năm tới nay và giữ chênh lệch lãi suất VND luôn hấp dẫn so với USD đã giúp VND không bị mất giá quá nhiều trước diễn biến tăng giá mạnh của USD. Theo thống kê của một số chuyên gia phân tích, trước áp lực tỷ giá lớn, từ đầu năm đến hết tháng 7/2022, Ngân hàng Nhà nước đã bán ra khoảng 13 tỷ USD để can thiệp thị trường, khiến dự trữ ngoại hối của Việt Nam giảm khoảng 12%.

Tuy nhiên, nguồn ngoại tệ dự trữ giảm dần cộng với xuất siêu cả năm 2022 dự kiến chỉ đạt 1 tỷ USD, thay vì 4 tỷ USD năm ngoái khiến nỗi lo mỏng ngoại tệ lại tăng lên, trong khi đà tăng của USD vẫn chưa ngừng. Các chuyên gia phân tích Công ty Chứng khoán SSI cho rằng, không loại trừ khả năng NHNN có thể phải tiếp tục điều chỉnh tỷ giá bán USD thời gian tới.