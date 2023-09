Đẩy mạnh ngăn chặn lừa đảo trực tuyến

Thời gian vừa qua về tình trạng lừa đảo qua điện thoại, qua mạng xã hội đã diễn ra gây bức xúc cho xã hội, dư luận. Theo thống kê của Liên minh chống lừa đảo toàn cầu (GASA) trong năm 2022 đã có hơn 300 triệu người dùng phản ánh bị lừa đảo trực tuyến (qua điện thoại, mạng xã hội, …).

Theo ghi nhận của Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông trong 6 tháng đầu năm 2023, tình hình lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam tăng 64,78% so với cùng kỳ năm ngoái; tăng 37,82% so với 6 tháng cuối năm 2022.

Ngăn chặn, xử lý hơn 2.620 trang web lừa đảo trực tuyến trong năm 2022

Trong năm 2022, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ngăn chặn, xử lý hơn 2.620 trang web lừa đảo trực tuyến, vi phạm pháp luật (hơn 1.460 trang lừa đảo trực tuyến) và bảo vệ hơn 4,7 triệu người dân (tương ứng 6,7% người dùng Internet Việt Nam) trước các tấn công lừa đảo trực tuyến, vi phạm pháp luật trên không gian mạng.