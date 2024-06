Cựu vụ trưởng phản đối cáo buộc lừa 80 tỷ đồng của Chủ tịch Tân Hoàng Minh

Ngày 10/1/2019, các cổ đông Công ty Đức Anh đến ký hợp đồng chuyển nhượng. Sau khi các cổ đông ra về, ông Tá lên tầng 5 tòa nhà Công ty Tân Hoàng Minh để nhận số tiền đặt cọc.

Khi hết thời hạn thực hiện hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, cổ đông Công ty Đức Anh không nhận được tiền chuyển nhượng. Ngày 15/2/2019, cổ đông Công ty Đức Anh có công văn đơn phương chấm dứt hợp đồng và quyết định hủy ủy quyền đối với Nguyễn Sỹ Tá do không thực hiện đúng cam kết.

Cũng trong thời gian này, ông Đỗ Anh Dũng tìm hiểu và biết dự án Đảo Núi Cuống không được phê duyệt quy hoạch xây dựng du lịch, dịch vụ như lời Tá nói.

Giữa tháng 3/2019, khi ông Dũng làm việc với các cổ đông của Công ty Đức Anh là bà Đinh Thị Hải Yến, Nguyễn Đăng Duyệt đề nghị gia hạn thời hạn thanh toán hợp đồng chuyển nhượng cổ phần thì mới biết công ty và dự án không phải của Nguyễn Sỹ Tá. Nguyễn Sỹ Tá nhận đặt cọc 80 tỷ đồng của ông Dũng nhưng không thông báo, không chuyển số tiền này cho các cổ đông.

Do đó, Tân Hoàng Minh đã lập hợp đồng mới để đặt cọc và mua cổ phần với các cổ đông thật sự của Công ty Đức Anh. Đồng thời, ông Dũng yêu cầu Nguyễn Sỹ Tá phải hoàn trả số tiền 80 tỷ đồng đã nhận.

Tuy nhiên, cựu vụ trưởng mới trả lại cho ông Đỗ Anh Dũng 33 tỷ đồng, còn chiếm giữ 47 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, cựu vụ trưởng không thừa nhận hành vi phạm tội và liên tục thay đổi lời khai. Bị can Tá khai rằng số tiền 80 tỷ đồng là do ông Dũng hứa thưởng nếu giúp ông Dũng mua nhanh được dự án. Do tin lời ông Dũng nói nên bị can ký giấy tờ nhận 80 tỷ đồng mà không đọc nội dung thỏa thuận, không biết đây là tiền cọc.

Minh Tuệ