Cuộc sống như mơ của Hồ Ngọc Hà: Gia đình hạnh phúc viên mãn, thành công khi tái xuất show truyền hình thực tế

Trong suốt 3 tháng công chiếu, The New Mentor thu về lượt xem khủng trên YouTube và không ít lần lọt Top thịnh hành. Riêng với Hồ Ngọc Hà, cô được khán giả yêu thương, đón nhận và ủng hộ nhiệt tình hơn sau khi tham gia The New Mentor.

Sau 3 năm hẹn hò, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý chính thức kết hôn vào đầu năm 2020. Cuối năm đó, cặp sinh đôi Lisa - Leon chào đời. Vợ chồng nữ ca sĩ ngày càng tạo được ấn tượng tốt với khán giả với hình mẫu gia đình hạnh phúc, đặc biệt là cặp sinh đôi Lisa - Leon sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo nhờ sự dễ thương.



Dù đã là mẹ bỉm 3 con, đối mặt với không ít khó khăn trong hành trình làm nghề nhưng Hồ Ngọc Hà chưa bao giờ chọn dừng lại. Sau thời gian mang bầu, sinh con và lo cho gia đình nhỏ, Hồ Ngọc Hà trở lại biểu diễn ở các sân khấu lớn. Mỗi lần nữ ca sĩ xuất hiện đều khuấy động không khí và mang đến cho khán giả những cảm xúc thăng hoa.