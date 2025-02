'Cửa sáng' cho thị trường ô tô Việt Nam năm 2025

Nhiều điểm sáng tích cực

Năm 2024, thị trường ô tô trong nước ghi nhận đà phục hồi tích cực kể từ sau dịch Covid-19. Theo báo cáo từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tổng doanh số bán hàng của các thành viên trong cả năm 2024 đạt 340.142 xe, tăng 12,6% so với năm 2023.

Nếu tính cả hai thương hiệu nằm ngoài VAMA là Hyundai và VinFast, thị trường ô tô Việt Nam có tổng dung lượng xấp xỉ 500.000 xe trong năm 2024, tăng tới 22% so với năm 2023 và tiệm cận với kỷ lục 509.141 xe được thiết lập vào năm 2022.

Trong năm 2024, Toyota đã bán ra 66.576 xe (không tính thương hiệu con Lexus), tăng 12,5% so với con số 59.207 xe của năm 2023. Ford ghi nhận kết quả doanh số 42.175 xe, tăng 10% so với năm 2023, thiết lập kỷ lục bán hàng cao nhất trong lịch sử của hãng xe Mỹ tại Việt Nam. Mitsubishi bán được 41.198 xe, đạt mức tăng trưởng rất mạnh 33,4% so với năm 2023; còn Honda với 28.267 xe bán ra, cũng tăng gần 19% so với năm trước.

Với Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công (TC Motor), đơn vị lắp ráp và phân phối thương hiệu ô tô Hyundai cũng đạt 67.168 xe, gần tương đương với năm 2023 và xếp thứ hai toàn thị trường.