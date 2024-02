CSGT Hà Nội kiểm tra nồng độ cồn người lái tàu trên sông Hồng

Chiều 26/2, Cục CSGT (Bộ Công an) phối hợp với Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên tuyến sông Hồng (địa phận xã Xuân Canh, huyện Đông Anh).

Tại đây, tổ công tác tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với các chủ tàu thuyền, thuyền viên và lái tàu. Ngoài ra, cảnh sát cũng kiểm tra giấy tờ và vạch dấu mớn nước an toàn của các phương tiện tàu thuyền.

Tổ công tác phát hiện, tiếp cận một tàu chở đá di chuyển từ Hà Nam lên Hà Nội chiều 26/2 (Ảnh: Trần Thanh).

Theo Cục CSGT, việc phối hợp này giữa Cục CSGT và công an các địa phương diễn ra từ ngày 15/12/2023 đến hết ngày 29/2.