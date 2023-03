Công an TP.HCM đồng loạt khám xét nhiều chi nhánh Công ty F88

Tại chi nhánh của Công ty F88 trên đường Trần Quang Khải (quận 1), lực lượng chức năng đã phong tỏa bên ngoài để phục vụ việc kiểm tra, khám xét bên trong.

Công an khám xét chi nhánh Công ty F88 trên đường Trần Quang Khải, quận 1. (Ảnh: Phạm Dũng)

Tại chi nhánh Công ty F88 ở đường Lạc Long Quân (phường 9, quận Tân Bình) có nhiều công an, bảo vệ dân phố túc trực. Phía bên trong, cán bộ công an làm việc với nhân viên của chi nhánh Công ty này. Quá trình kiểm tra, công an thu giữ nhiều tài liệu hồ sơ và máy móc.