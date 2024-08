Công an TP HCM bắt 3 nghi phạm được nhóm người Trung Quốc thuê làm việc trái pháp luật

Ngày 30-8, Công an Quận 10 (TP HCM) vừa phối hợp với Bộ Công an phá vụ án “Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác” do nhóm người Trung Quốc và đồng phạm sinh sống tại TP HCM thực hiện.

Công an thu giữ tang vật.

Công an bắt giữ 3 người gồm Wu CongMing (56 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), Thôi Vĩ Quốc (tên gọi khác “Tài Mà”, 36 tuổi, ngụ quận 8) và Phùng Lạc Tòng (37 tuổi, ngụ quận 10).