Công an làm việc với cô gái tố bác sĩ đòi 'vui vẻ' mới đưa thuốc

Liên quan đến sự việc một cô gái 21 tuổi tố bác sĩ tên N.Q.C., công tác tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM gợi ý phải "cho vui vẻ" mới đưa thuốc trị ung thư cho mẹ, Công an quận Bình Tân đã mời người tố cáo lên làm việc.

Do vụ việc được cho xảy ra ở quận Tân Bình, còn cô gái sinh sống ở quận Bình Tân, do đó công an 2 địa phương này và các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM cùng phối hợp điều tra.