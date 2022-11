Còn tồn đọng nhiều vụ án tham nhũng chưa thu hồi tài sản thất thoát

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 trước Quốc hội sáng 8/11, Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết, các cơ quan điều tra đã thụ lý 687 vụ án, hơn 1.400 bị can (tăng 105 vụ, 177 bị can so năm 2021); đã kết luận điều tra và đề nghị truy tố 336 vụ/765 bị can.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong (Ảnh: Phạm Thắng).

Về thi hành án, tổng số việc phải thi hành là gần 4.000, ứng với hơn 89.000 tỷ đồng; trong đó đã thi hành xong 1.895 việc, ứng với gần 16.000 tỷ đồng (tăng 290% so với năm 2021).

"Kết quả phòng chống tham nhũng đã được quốc tế đánh giá cao. Tổ chức Minh bạch Quốc tế công bố Chỉ số nhận thức tham nhũng (CPI) năm 2021, trong đó, Việt Nam được đánh giá đạt 39/100 điểm, đứng thứ 87 trong số 180 quốc gia, vùng lãnh thổ (tăng 3 điểm, 17 bậc so với năm 2020)", ông Phong thông tin.