Con nghĩ gì khi năn nỉ "Mẹ ơi, mẹ đừng đi", ba mẹ cứ nghĩ bé mè nheo nhưng sự thật lại khác

3. Tránh những cuộc chia tay bịn rịn kéo dài: Hãy nhanh chóng cười và ôm con. Hãy nói với bé rằng bạn sẽ quay lại sau khi bé chơi đùa vui vẻ xong. Một lời tạm biệt đầy tự tin sẽ trấn an bé và bảo đảm với bé rằng bé sẽ ổn nếu không có bạn.

Về lâu dài:

1. Tập cho bé xa mẹ trong khoảng thời gian ngắn: Sắp xếp thời gian xa bé mỗi lần lâu hơn một chút để con bạn học cách tự xoa dịu bản thân, điều chỉnh cảm xúc và quen với việc không có bạn ở bên cạnh. Cả bạn và bé sẽ học được rằng cả hai đều có thể tồn tại mà không cần phải luôn luôn ở cạnh nhau. Luyện tập càng nhiều, cả hai mẹ con sẽ càng giảm bớt lo âu.

2. Thông báo trước cho trẻ: Nói lời chia tay sẽ dễ dàng hơn nếu mỗi lần bạn đều lên kế hoạch trước và bé có thể lường trước được việc này. Ôm bé và thơm vào hai bên má bé, thông báo cho bé biết bạn và con sẽ làm gì cùng nhau khi bạn về nhà, chẳng hạn như đi chơi công viên, để bé có niềm vui cụ thể để mong chờ.

Không có gì sánh bằng tình yêu và sự chăm sóc của cha mẹ dành cho con cái. Cho dù đến độ tuổi này, con đã biết bạn bẫn tiếp tục tồn tại khi bạn khuất tầm mắt nhưng bé sẽ phản đối vì bạn là người khiến con cảm thấy an toàn và được yêu thương nhất. Vì vậy, đừng than vãn hay tỏ ra khó chịu, hãy từ từ an ủi và cho con hiểu bạn vẫn yêu con và sẽ trở về nhé.

Theo Phụ nữ Việt Nam