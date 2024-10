Còn ít thuê bao 2G Only trước giờ tắt sóng 2G, Meta AI hỗ trợ tiếng Việt

Hàng trăm nghìn thuê bao 2G Only trước giờ tắt sóng 2G; Meta AI hỗ trợ tiếng Việt... là những thông tin công nghệ trong nước nổi bật tuần qua. Chỉ còn 771.072 thuê bao 2G Only trước giờ tắt sóng 2G Theo thống kê của các nhà mạng, tính đến ngày 10/10/2024 chỉ còn 771.072 thuê bao 2G Only trước giờ tắt sóng 2G. Dự kiến cơ bản các nhà mạng sẽ hoàn thành tắt sóng 2G vào ngày 15/10 theo lộ trình. Vừa qua, các nhà mạng đã thực hiện hỗ trợ kinh phí máy điện thoại 4G Only kết hợp các gói cước chuyển đổi, đồng thời hỗ trợ lên tới 100% kinh phí máy điện thoại 4G. Ảnh: TK Trước đó, theo thống kê của Cục Viễn thông, đến ngày 8/9/2024, số thuê bao của các nhà mạng còn khoảng 3,4 triệu thuê bao 2G Only. Dự kiến các nhà mạng sẽ hoàn thành tắt sóng 2G đúng theo lộ trình. Đây là một kết quả rất đáng ghi nhận, thể hiện sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ TT&TT và sự nghiêm túc của các doanh nghiệp di động, để thực hiện kế hoạch dừng công nghệ 2G. Hiện nay, trong giai đoạn "nước rút" các nhà mạng đã và đang triển khai các giải pháp nhằm chuyển đổi các thuê bao 2G Only còn lại trên mạng, để tiến tới mục tiêu tắt sóng 2G vào ngày 15/10/2024. Trong thời gian vừa qua, các nhà mạng đã thực hiện hỗ trợ kinh phí máy điện thoại 4G Only kết hợp các gói cước chuyển đổi, đồng thời hỗ trợ lên tới 100% kinh phí máy điện thoại 4G. Các nhà mạng đều chuẩn bị số lượng máy điện thoại 4G để hỗ trợ bù máy (hỗ trợ 100% kinh phí) cho các thuê bao 2G Only của mình. Một số doanh nghiệp di động có chính sách hỗ trợ tặng máy không cần đăng ký gói cước cho các các hộ nghèo, cận nghèo, thuê bao ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn để chuyển đổi sang máy điện thoại 4G. Ngày 11/10, Cục Viễn thông (Bộ TT&TT) phối hợp với báo VietNamNet và Trung tâm Thông tin tổ chức Tọa đàm 'Tắt sóng 2G trước giờ G' để trao đổi, thảo luận, đề xuất, kiến nghị về việc thực hiện ngừng cung cấp dịch vụ cho thuê bao 2G Only sau ngày 15/10/2024. Tại Toạ đàm, nhiều câu hỏi, thắc mắc, đề xuất, kiến nghị đã được lãnh đạo Cục Viễn thông, đại diện các nhà mạng Viettel, VNPT VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile, ASIM, VNSKY giải đáp. Theo ông Nguyễn Phong Nhã, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, sau ngày 15/10, trách nhiệm của doanh nghiệp là duy trì số điện thoại, gói cước, chế độ chính sách với thuê bao cũ, người sử dụng có thể tiếp tục đến các điểm cung cấp dịch vụ hay thông qua số điện thoại để được hướng dẫn đầy đủ thông tin cho việc chuyển đổi. "Tôi hy vọng với những cuộc tọa đàm như thế này và sự vào cuộc của các cơ quan truyền thông, thông tin đến với người sử dụng nhiều lần nữa, qua nhiều kênh nữa. Tôi mong quyền lợi của người sử dụng vẫn được nhà mạng đặt lên hàng đầu để liên lạc không bị gián đoạn", ông Nguyễn Phong Nhã nhấn mạnh. Chào mừng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2024 Sáng ngày 12/10, tại trụ sở Chính phủ đã diễn ra chương trình chào mừng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2024. Chương trình được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại chương trình chào mừng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2024. Ảnh: Lê Anh Dũng Chương trình là dịp đánh giá những kết quả đã đạt được về chuyển đổi số quốc gia năm 2024, đề xuất các định hướng chiến lược, quan điểm, giải pháp để thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số trong thời gian tới. Thời gian qua, hoạt động chuyển đổi số trên toàn quốc diễn ra mạnh mẽ, quyết liệt và mang lại kết quả thực chất hơn cho người dân. Trong 9 tháng đầu năm 2024, các bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực tập trung đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về chuyển đổi số với nhiều kết quả tích cực, nhiều chỉ tiêu đã hoàn thành vượt kế hoạch, nhiều chỉ tiêu có khả năng hoàn thành cao. Tháng 9/2024, Liên Hợp Quốc công bố Báo cáo khảo sát Chính phủ điện tử năm 2024. Theo kết quả đánh giá, xếp hạng, Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ 71 trong tổng số 193 quốc gia, tăng 15 bậc so với năm 2022. Đây là lần đầu tiên Việt Nam được xếp vào nhóm Chính phủ điện tử ở mức rất cao và vươn lên vị trí xếp hạng cao nhất kể từ khi bắt đầu tham gia đánh giá Chính phủ điện tử của Liên Hợp Quốc năm 2003. Với kết quả xếp hạng vượt bậc này, Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu đặt ra năm 2024 về xếp hạng Chính phủ điện tử. Chuyển đổi số bắt đầu từ người dân, lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể, mục tiêu và là nguồn động lực của chuyển đổi số. Thông điệp này một lần nữa được nhấn mạnh tại chương trình chào mừng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2024 khi các đại biểu đến từ khắp mọi miền đất nước được thoải mái chia sẻ những trăn trở và đặt câu hỏi với các thành viên Chính phủ. Những câu trả lời chân thành, phản hồi sâu sắc của các thành viên Chính phủ sau đó đã trở thành lời cổ vũ, động viên người dân, doanh nghiệp Việt Nam trong hành trình chuyển đổi số. Thông qua chia sẻ của các đại biểu, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vui mừng nhận thấy, chuyển đổi số quốc gia, kinh tế số đã đạt được nhiều kết quả tích cực, có tác động, ảnh hưởng sâu rộng đến mọi mặt kinh tế, xã hội, văn hóa của đất nước và được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước trong việc cùng chung tay chuyển đổi số quốc gia, phát triển nền kinh tế số, xã hội số, công dân số. Thủ tướng nêu rõ, chuyển đổi số là xu thế tất yếu, yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu cho phát triển nhanh và bền vững. “Chuyển đổi số quốc gia phải lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể, động lực, nguồn lực, mục tiêu của sự phát triển. Phải nói thật, làm thật, hiệu quả thật để người dân, doanh nghiệp hưởng thụ thật", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh. Meta AI hỗ trợ tiếng Việt Ngày 9/10, công ty mẹ của Facebook cho biết bộ tính năng Meta AI đã có mặt tại Anh, Brazil, Bolivia, Guatemala, Paraguay, Philippines. “Trong những tuần tới”, Meta AI sẽ cập bến nhiều nước khác, trong đó có Việt Nam với ngôn ngữ tiếng Việt. Tuy nhiên, công ty mẹ Facebook không tiết lộ thời điểm chính xác cho từng thị trường. CEO Mark Zuckerberg giới thiệu về tầm nhìn AI của Meta trong một sự kiện năm 2023. Ảnh: Bloomberg Các nước thuộc Liên minh châu Âu vẫn chưa thể dùng các công cụ mới của Meta do những lo ngại về quy định trong khối. Người dùng có thể sử dụng Meta AI trên web (tại địa chỉ meta.ai) hoặc trong các ứng dụng Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger. Chỉ cần bấm vào biểu tượng Meta AI hoặc gõ @Meta AI trong cửa sổ chat để bắt đầu dùng tính năng này. Trước đó, ngày 1/10, trong chuyến thăm Việt Nam, Chủ tịch phụ trách Đối ngoại Meta Nick Clegg khẳng định Việt Nam sẽ là một trong những nước đầu tiên triển khai Meta AI và dùng tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí. Việt Nam lần đầu đăng cai triển lãm tem bưu chính ASEAN Ngày 10/10, tại Bưu điện Trung tâm Hoàn Kiếm ở số 75 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội, triển lãm tem năm nước - Việt Nam 2024 chủ đề “Cùng tiến bước” đã được khai mạc. Triển lãm tem năm nước - Việt Nam 2024 được tổ chức với mục đích tăng cường mối quan hệ hợp tác, hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa các nhà sưu tập tem của các nước ASEAN; tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng hình thành và nâng cấp bộ sưu tập tem tham dự triển lãm tem quốc tế và thế giới cho hội viên Hội Tem Việt Nam. Đồng thời, tạo điều kiện đẩy mạnh hoạt động hợp tác trong lĩnh vực sưu tập tem, chia sẻ kinh nghiệm nhằm phát triển phong trào. Triển lãm có quy mô trưng bày 71 bộ sưu tập tương ứng 300 khung của các nhà sưu tập đến từ 5 nước ASEAN và khách mời HongKong (Trung Quốc). Ảnh: Q.Bảo Diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 10/10 đến ngày 12/10, triển lãm tem năm nước – Việt Nam 2024 có quy mô trưng bày 71 bộ sưu tập tương ứng 300 khung của các nhà sưu tập đến từ 5 nước ASEAN và khách mời HongKong (Trung Quốc). Trong đó, Việt Nam trưng bày 27 bộ sưu tập, với 128 khung, Malaysia giới thiệu 9 bộ sưu tập gồm 41 khung, Singapore có 7 bộ sưu tập đóng trong 27 khung, Thái Lan đăng ký 9 bộ sưu tập với 37 khung, Indonesia đăng ký 13 bộ sưu tập có 45 khung; và khách mời Hồng Kông (Trung Quốc) đăng ký 6 bộ sưu tập với 22 khung tem. Đây là lần đầu tiên Hội Tem Việt Nam đăng cai tổ chức triển lãm tem khu vực, Triển lãm tem năm nước - Việt Nam 2024 có sự bảo trợ của Liên đoàn Tem chơi thế giới, sự ủng hộ của Liên đoàn Tem chơi châu Á - Thái Bình Dương cùng sự hỗ trợ của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam - Vietnam Post.