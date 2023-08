Cốm - Một thức quà của lúa non

Để có được những hạt cốm thơm ngon đến nao lòng, chị Phúc không ngần ngại chia sẻ bí kíp: “Khi làm cốm cần chú ý nhất là công đoạn rang cốm. Người nghệ nhân phải canh nhiệt thật cẩn thận để lấy được hạt thóc rang vừa đúng độ chín. Quá lửa cốm sẽ bị cháy khô, còn non lửa khiến cốm dính không sát tách vỏ được. Quá trình rang đặc biệt quyết định tới độ ngon dẻo và dền của hạt cốm”.

Khi làm cốm cần chú ý nhất là công đoạn rang cốm.

Mỗi dịp Thu đến, làng Mễ Trì luôn rực lửa từ hai, ba giờ đêm để rang cốm. Phần vì tiết kiệm thời gian từ lúc gặt đến lúc rang để hạt thóc giữ được độ tươi nhất sẽ cho ra thành phẩm cốm non dẻo và đượm hương thơm, phần vì tranh thủ trước khi mặt trời lên đỡ nắng nóng, người nông dân đỡ vất vả.

Để nhận biết cốm ngon chuẩn vị làng Mễ Trì, chị Phúc cho biết: “Khi ăn các hạt cốm phải dính chặt lên lợi khó lấy ra được ấy mới chuẩn là cốm non. Hạt cốm non được làm từ hạt thóc mới vào sữa nên sau khi rang được thành phẩm mỏng dính như chiếc lá me, đưa lên ánh nắng thấy trong veo, mềm tay, từng hạt cốm nhỏ không bị gãy vụn hay nứt nhiều. Hạt cốm mềm ẩm mướt tay nhưng phải tơi và không bị vón cục. Cốm chuẩn làng Mễ Trì có màu vàng hanh chứ không phải màu xanh. Tùy vào giống thóc và mức nhiệt cũng như kinh nghiệm khi rang của nghệ nhân mà có thể cho ra loại cốm có màu vàng nhẹ hoặc vàng đậm”.

Cốm chuẩn làng Mễ Trì có màu vàng hanh chứ không phải màu xanh.

Nghệ thuật thưởng thức tinh hoa của đất trời

Cốm là thức quà riêng của đất nước, là thức dâng của những cánh đồng lúa bát ngát xanh, mang trong mình hương vị tất cả cái mộc mạc, giản dị và thanh khiết của đồng quê nội cỏ Việt Nam.

Cốm không phải thức quà của người ăn vội, ăn cốm phải từng chút ít, thong thả và thưởng thức. Ăn cốm là nhai từ từ, khoan thai, hòa quyện vị dẻo bùi của cốm thơm phức mùi lúa mới, thoảng chút hương dìu dịu của lá sen, sao mà ngon ngọt và tinh khiết đến thế. Người Hà Nội ăn riêng cốm, ăn một mình cốm để tận hưởng sắc màu, hương vị thanh thoát, tao nhã đúng là "ăn hương ăn hoa", ăn để tận hưởng trời vào Thu, hồn mình lãng du cùng non nước. Bên cạnh đó, cốm tươi non còn phù hợp để chấm với chuối tiêu chín kỹ. Vị ngọt bùi của chuối kết hợp với hạt cốm non dẻo mềm tạo nên hương vị hòa quyện tan ra trong miệng.