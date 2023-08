Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, chần thịt qua nước sôi là thói quen cực kỳ sai lầm của nhiều người làm nội trợ. Việc cho thịt vào nước đun sôi sẽ làm miếng thịt biến tính co lại. Ở nhiệt độ cao, các protein bề mặt miếng thịt đóng vón lại, các chất bẩn hoặc chất độc hại bên trong không thoát ra ngoài được.

Từ lâu khi chế biến thịt lợn, các bà nội trợ vẫn mặc định việc chần thịt qua nước sôi trước khi nấu chính là cách làm sạch và đảm bảo an toàn thực phẩm. Mặc dù vậy, nhiều người vẫn đặt câu hỏi liệu có nên chần thịt qua nước sôi, và cách làm này thực tế có hiệu quả và cần thiết không.

Do đó, bạn chỉ nên dùng nước sôi trong trường hợp muốn khử trùng. Miếng thịt chẳng may nhiễm trùng thì có thể xử lý bằng cách đun thật kỹ, lúc đó vi khuẩn sẽ chết và miếng thịt trở nên an toàn hơn.



Có nên chần thịt qua nước sôi trước khi chế biến?

Thay vì chần thịt qua nước sôi, nếu muốn loại bỏ chất bẩn và hóa chất có trong thịt lợn, cách tốt nhất là rửa bằng nước sạch nhiều lần sau khi mua về. Ngoài ra, có thể dùng muối hoặc nước muối pha loãng bóp thịt, sau đó rửa lại bằng nước sạch.

Ngoài ra, có thể ngâm thịt hoặc xương trong nước vo gạo khoảng 1 giờ. Cách này rất hiệu quả để loại bỏ bụi bẩn bám trên bề mặt xương sườn, máu thừa ở thịt và mỡ xương, vừa giảm mùi tanh, giúp cho món ăn thêm phần thơm ngon.