Cô gái 1m50 một mình lái mô tô xuyên Việt, tiết kiệm bằng cách ngủ nhờ

"Trước hành trình, mình mang rất nhiều nỗi sợ. Nhưng hóa ra, chỉ cần dám bắt đầu, mình sẽ làm được. Là con gái thật tuyệt, vì đi tới đâu cũng được các cô, bác, anh, chị giúp đỡ. Mình trở về nhà trong vòng tay gia đình với đầy ắp hạnh phúc và trải nghiệm”, An An chia sẻ.

Từ nhỏ, cô bé An đã thích chụp ảnh. Khi lên đại học, An thường dành thời gian đi phượt cùng bạn bè, rong ruổi khám phá và ghi lại vẻ đẹp Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp Trường ĐH Kinh tế quốc dân (Hà Nội), An đã chuyển về quê nhà ở Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh và làm nghề chụp ảnh tự do.

Như bao bạn trẻ khi bắt đầu lập nghiệp, An lao vào công việc, không còn thời gian chăm sóc cho bản thân. Một khoảng thời gian dài, cô rơi vào tình trạng mệt mỏi, trống rỗng, không tìm thấy niềm vui và hạnh phúc. Đầu năm 2023, An quyết định gác lại công việc, tìm tới Đà Lạt để học thiền, tập yoga, làm tình nguyện viên ở nông trại để cân bằng cuộc sống. Dự kiến trải nghiệm một tháng nhưng An tìm thấy niềm hạnh phúc ở mảnh đất này nên chuyến đi kéo dài tới năm tháng.

Đầu tháng 6, An bắt đầu lên kế hoạch trở về nhà. Cô gái 26 tuổi muốn có trải nghiệm đặc biệt, đó là tự lái mô tô từ Nam ra Bắc. An An lên các hội, nhóm du lịch để đọc thông tin, bài viết chia sẻ kinh nghiệm và lập lịch trình, cung đường phù hợp bản thân.